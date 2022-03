Non sempre una citazione lunga è d’impatto: diamo uno sguardo alle frasi belle corte, che promettono comunque di essere significative.

Si può essere brevi ma lasciare il segno? Certo, bisogna solo scegliere le parole giuste. Le frasi belle corte servono proprio a questo, a rendere incisivo un concetto speciale. Diamo uno sguardo alle citazioni brevi ma significative, da cui possiamo attingere o chiedere aiuto in ogni momento della giornata.

Frasi belle corte: le più significative

Le frasi belle brevi sono diverse e, quasi tutte, incisive. Possono servire per lanciare un messaggio a qualcuno oppure per se stessi, per trovare quella spinta utile a compiere una scelta, o anche solo a strappare un sorriso. Non sempre i pensieri prolissi sono ricchi di significato, anzi. Di seguito, una selezione di citazioni brevi ma d’impatto:

Non conta da dove vieni, ma dove stai andando. (Ella Fitzgerald);

All’amore pone fine il tempo, non il cuore. (Publilio Siro);

Non si vive se non il tempo che si ama. (Claude-Adrien Helvétius);

Il genio è 1% talento e 99% lavoro duro. (Albert Einstein);

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere capite. (Oscar Wilde);

Qui siamo tutti matti. (Lewis Carroll);

Amare è cercare ciò di cui siamo privi. (Aristotele);

È felice chi, giorno per giorno, può dire: ho vissuto. (Orazio);

Le lacrime di oggi sono gli arcobaleni di domani.(Ricky Nelson);

La malinconia è la gioia di essere tristi. (Victor Hugo);

Stai vicino a tutto ciò che ti rende felice di essere vivo. (Hafez);

Chi comincia ad amare, deve essere pronto a soffrire. (Antoine Gombaud);

Si vive come si sogna: perfettamente soli. (Joseph Conrad);

Nessuno può essere saggio a stomaco vuoto. (George Eliot);

L’unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla. (Socrate);

Cadi sette volte, rialzati otto. (Proverbio Giapponese);

Spesso è da forte, più che il morire, il vivere. (Vittorio Alfieri);

Credere di potere è essere già a metà strada. (Theodore Roosevelt);

Il tempo non ci rende più saggi, solo più vigliacchi. (Carlos Ruiz Zafón);

Conta quello che si fa, non quello che si dice. (Cesare Pavese);

È meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. (Emiliano Zapata);

La mia vita è stata bella perché l’ho pagata cara. (Alda Merini);

Vola solo chi osa farlo. (Luis Sepùlveda);

Chi non ha bisogno di niente non è mai povero. (Voltaire);

Vola come una farfalla, pungi come un’ape. (Muhammad Ali).

Frasi piccole ma di grande impatto

Le frasi brevi ma significative non sono finite qui. Tutte le citazioni di questo genere servono a donare speranza nel futuro e in se stessi, fiducia nell’amore e nel genere umano.

La gente non si accorge se è estate o inverno quando è felice. (Anton Čechov);

Amor che a nullo amato amar perdona. (Dante);

Se vuoi essere amato, ama. (Lucio Anneo Seneca);

Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni. (Oscar Wilde);

È progresso se un cannibale usa la forchetta? (Stanislaw Jerzy Lec);

Nasciamo tutti pazzi. Alcuni lo restano.(Samuel Beckett);

Esistere è osare gettarsi nel mondo. (Simone De Beauvoir);

La pazienza è la compagna della saggezza. (Agostino d’Ippona);

Più piccola è la mente più grande è la presunzione. (Esopo);

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. (Papa Giovanni Paolo II);

La felicità è fatta di emozioni in punta di piedi (Richard Bach);

Le cose che amiamo ci dicono chi siamo. (Tommaso d’Aquino);

Ci vuole coraggio per crescere e diventare chi sei veramente.(E.E. Cummings);

Siate affamati, siate folli (Steve Jobs);

Non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume. (Eraclito);

Vivi la vita senza scuse, viaggia senza rimpianti. (Oscar Wilde);

Non importa quanto vai piano, l’importante è non fermarsi. (Confucio);

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin);

La miglior vendetta è un grande successo. (Frank Sinatra);

Tutto è divertente, finché capita a qualcun altro. (Will Rogers).

