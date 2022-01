Il 19 marzo è l’occasione migliore per dedicare un piccolo pensiero al proprio papà. Ecco le migliori frasi per la festa del papà, dalle più commoventi alle più divertenti!

Nel mese di marzo, dopo la Festa della Donna del’8 marzo, è presente un’altra ricorrenza da festeggiare: la Festa del papà, che si festeggia ogni 19 marzo. Il proprio padre, infatti, è una figura molto importante per ciascuno di noi: si prende cura del suo bambino o bambina con tutto l’amore del mondo. Come non poter, quindi, dedicargli una citazione che potrebbe lasciarlo a bocca aperta, o farlo sorridere? Basta davvero poco, un messaggio via Whatsapp con una bella frase per il papà per renderlo orgoglioso di voi!

Auguri per festa del papà: commoventi, divertenti e belle

Tra le idee per utilizzare delle frasi legate alla ricorrenza della Festa del papà, ci sono quelle più commoventi. Oltre alla lacrimuccia, però, non possono mancare le battute e le frasi divertenti per strappargli un sorriso. Inoltre, anche le frasi brevi possono stupire!

Le frasi belle per la festa del papà e commoventi

Frasi per la festa del papà commuoventi

Se oggi è la festa del papà, per me ogni giorno è la tua festa, che dimostri sempre di essere il migliore. (anonimo)

Se tutti avessero un padre come te, il mondo intero sarebbe certamente pieno d'amore. (anonimo)

(anonimo) Così, sempre di più, somiglio a te nei tuoi sorrisi e nelle lacrime. Ho imparato il tuo coraggio e ho imparato ad amare e credere nella vita rischiando tutta me, e ho diviso questo viaggio con te. (anonimo)

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Un padre è qualcuno che ti prende in braccio e ti insegna a ridere. Qualcuno che quando chiudi gli occhi puoi sentire il suo cuore battere nel tuo. Qualcuno che con la sua mano grande come il cielo ti indica la strada. Qualcuno che, basta un soffio appena nei polmoni, per toglierti ogni paura. Che grande forza che ha un padre. (Fabrizio Caramagna)

Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà. (anonimo)

Ho visto il mondo attraverso i tuoi occhi, ho vissuto le emozioni attraverso il tuo cuore, ho imparato ad amare camminandoti accanto. Grazie, papà! (anonimo)

Sono tanto orgoglioso di te, papà, sei il migliore ed un giorno spero di diventare come te. (anonimo)

Un uomo può essere padre, ma deve essere una persona speciale per essere papà. Tanti auguri. (anonimo)

Pensieri per la festa del papà: le frasi più divertenti

Frasi per la festa del papà divertenti

Se le rughe valessero oro saresti l’uomo più ricco del pianeta! Ti voglio bene, papà. (anonimo)

Non esiste nessun regalo che possa valere quanto tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo. Non ti offenderai mica papà? Tanti auguri! (anonimo)

Caro papà, chi ti invita ad essere gentile con me fa bene: sarò io un giorno a scegliere la tua casa di riposo! Riflettici. Buona festa! (anonimo)

Se non ci fossi stato nella nostra vita, avremmo dovuto inventarti. Io, poi, ti rifarei proprio così come sei adesso. In quel caso, bisognerebbe avvisare la mamma, perché, secondo me, non sarà tanto d'accordo! Tanti auguri! (anonimo)

Caro papà volevo farti un bel regalo per la tua festa ma con la paghetta che mi dai ho poca scelta. Quindi non arrabbiarti se ti regalo solo un abbraccio. Ti voglio tanto bene. Ps: magari per l'anno prossimo ricordati di darmi qualche euro in più. (anonimo)

Frasi brevi per festa del papà

Cosa devo a mio padre? Tutto. (Henry Van Dyke)

Un padre è meglio di cento insegnanti. (George Herbert)

Subito dopo Dio, viene Papà. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile. (Wilhelm Busch)

Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà. (anonimo)

La saggezza del padre è il più grande esempio per i figli. (Democrito)

I papà sono uomini comuni trasformati dall'amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti. (Pam Brown)

Papà, ricordati che sei unico… proprio come tutti gli altri! Tanti auguri! (anonimo)

