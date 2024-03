Si può dire in diversi modi, ma con significati leggermente diversi, e va molto di moda: ecco che cosa significa la parola nerd!

Basta pensare a Sheldon Cooper, il personaggio interpretato da Jim Parsons nella sitcom The Big Bang Theory, e la parola nerd viene spontanea per identificarlo. Ma che cosa significa questa parola? Proviamo a fare chiarezza precisando anche le diverse differenze con altre parole simili, come geek.

–Origine: dall’inglese;

–Quando viene usato: nell’indicare una persona appassionata ad un ambito ben preciso, spesso tecnologico.

–Lingua: inglese, ma anche nell’uso comune italiano.

–Diffusione: globale.

Il significato di nerd e le sue origini

Ci sono diverse teorie che presumono l’origine della parola in questione. La prima è che comparve in un libro del 1950 intitolato If I Ran the Zoo, in cui era il nome di un animale immaginario.

C’è chi invece vede una derivazione del nome del pupazzo per ventriloqui Mortimer Snerd, creato da Edgar Bergen e per ultimo invece c’è chi sostiene che sia derivato dall’acronimo di Northern Electric Research and Development. Ma nessuna è stata resa ufficiale.

Il termine nerd identifica una persona molto appassionata di tecnologia, solitaria e che non è propensa a socializzare. Spesso le persone che hanno queste caratteristiche hanno problemi sociali: infatti la parola viene usata in senso dispregiativo.

La parola in senso dispregiativo è stata vista come stereotipo a partire da alcuni film americani degli anni ’80, tra cui La rivincita dei Nerds (1984). Ma è proprio con alcune icone nerd – come i personaggi di The Big Bang Theory – della tv e del cinema che il termine è diventato una forma di orgoglio di gruppo e di identità.

Nerd

Molte persone che sono diventate leader di aziende miliardarie sono stati definiti dei nerd: da Bill Gates a Linus Torvalds, rispettivamente fondatore di Microsoft e Linux.

Spesso il riferimento è appunto alla tecnologia ma non è sempre così: ci sono i nerd appassionati di fumetti, di saghe letterarie.

Esempi d’uso

–“Probabilmente diventerai un vero mago dei computer, non mi stupirebbe. Ma passerai la vita a pensare che non piaci alle ragazze perché sei un nerd… E io posso dirti dal profondo del mio cuore che non sarà per questo. Non piacerai perché sei un grande stronzo!” (dal film The Social Network)

-“Avrei voluto anch’io partecipare alla discussione su quel videogame ma non volevo sembrare un nerd”.