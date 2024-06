Novità importanti a Mediaset con Pier Silvio Berlusconi che ha annunciato il futuro di Maria De Filippi, Myrta Merlino e anche Bianca Berlinguer.

Conferenza stampa decisamente importante da parte di Pier Silvio Berlusconi per quanto riguarda il futuro di alcuni volti Mediaset. L’amministratore delegato dell’azienda ha fatto il punto sul destino di Maria De Filippi, Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, commentando i risultati dell’ultima annata televisiva e dando uno sguardo anche alla prossima.

Pier Silvio Berlusconi: il futuro di Maria De Filippi

Maria De Filippi

Intervenuto in conferenza stampa, come riportato dall’Ansa e da Il Messaggero, Pier Silvio Berlusconi ha dato alcuni importanti novità per quanto riguarda il futuro di tre volti importantissimi di Mediaset. In primis sul destino di Maria De Filippi che, a quanto pare, è stata molto corteggiata da Discovery ma, alla fine, “ha deciso di stare con noi e lo considero un pezzo importantissimo di Mediaset”.

L’ad dell’azienda ha spiegato: “Maria De Filippi è unica nel panorama della tv, è vero che Discovery ha fatto un’offerta decisamente importante”, le sue parole. “Poi nella vita mai dire mai, ma il rapporto che c’è con Maria, che ringrazio, è un rapporto veramente solido, professionalmente e umanamente”, ha aggiunto ancora il figlio del compianto Cavaliere.

Le parole su Myrta Merlino e Bianca Berlinguer

Pier Silvio non ha poi fatto mancare alcuni passaggi anche su due conduttrice molto chiacchierate ultimamente: Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Sulla prima ha detto: “Su Pomeriggio 5 siamo tranquilli, non abbiamo motivo per non riconfermarla alla conduzione”. Sulla seconda, invece: “Non solo siamo soddisfatti, ma per lei vediamo nuovi prodotti e appuntamenti su Mediaset“.

“Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti”, ha aggiunto ancora facendo riferimento a Barbara D’Urso. “E non lo dico contro di lei, ma è assolutamente oggettivo. Da un punto di vista personale, devo dire la verità: non ho mai avuto nulla contro Barbara d’Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato. È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene”.