Secondo una statistica a Piacenza ci sono più cani che bambini: in dieci anni, il numero degli animali da compagnia sono raddoppiati.

A Piacenza ci sono più cani che bambini. Secondo una statistica inerente il 2022, il numero di amici a quattro zampe sono raddoppiati in soli dieci anni: una famiglia su quattro possiede un animale domestico. Il dato, anche se da un lato è entusiasmante, dall’altro è davvero preoccupante.

Piacenza, ci sono più cani che bambini: raddoppiati in 10 anni

Alla data del 31 dicembre 2012, a Piacenza, comune dell’Emilia Romagna con 103.464 abitanti, i cani erano 6.316. Ad oggi, stando ad una statistica riportata dal quotidiano Libertà, ci sono ben 11.125 amici a quattro zampe, ergo: l’acquisto di animali da compagnia è raddoppiato nel giro di dieci anni. Il numero dei bimbi pelosi ha superato di gran lunga quello dei bambini in carne e ossa: un dato da un lato entusiasmante, ma dall’altro preoccupante.

Come se non bastasse, è bene sottolineare che la ricerca effettuata sul comune di Piacenza riguarda soltanto i cani che, come la legge impone, sono registrati presso l’Anagrafe canina e dotati di regolare microchip. Pertanto, la statistica non ha preso in considerazione gli amici a quattro zampe che, anche se la norma lo richiede, non vengono dichiarati. Ovviamente, non sono stati conteggiati neanche i randagi e gli animali che vivono nei canili e nelle associazioni animaliste che si sono sul territorio. Di conseguenza, il numero di animali che vivono in casa come membri della famiglia potrebbero essere di gran lunga maggiori.

Piacenza: quanti cani in più ci sono rispetto ai bambini?

Stando alla statistica pubblicata dal quotidiano Libertà, a Piacenza c’è un cane ogni quattro famiglie. Spesso, questi nuclei hanno bambini al loro interno. Come già sottolineato, gli amici a quattro zampe registrati presso l’Anagrafe canina del comune dell’Emilia Romagna sono 11.125, mentre i bambini tra i 0 e gli 11 anni residenti in città sono 10.335. Questo significa che i pelosi superano gli umani di ben 790 unità.

