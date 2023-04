L’uso dei probiotici nei cosmetici è sempre più diffuso. Scopriamo perché e a cosa servono esattamente.

Tra i componenti usati sempre più spesso al fine di migliorare la qualità della pelle ci sono i probiotici. Dal lactocabillus plantarum, all’acidophilus, i probiotici sono da considerarsi infatti dei veri e propri amici della pelle. La loro presenza all’interno di creme e prodotti per la pelle così come in alcuni prodotti per il make up serve infatti a migliorare il microbiota della pelle.

Questo termine usato anche per l’intestino definisce l’insieme di microorganismi invisibili che colonizzano l’intestino ma che si è scoperto essere, appunto, anche sulla pelle.

Scopriamo, quindi, a cosa servono i probiotici e perché fanno così bene alla pelle.

Qual è il ruolo dei probiotici inseriti nei cosmetici

Come già detto, la pelle ha un suo microbioma che pur essendo invisibile svolge un ruolo molto importante per la sua integrità e bellezza. Per prima cosa, aiuta a rafforzarne la naturale barriera protettiva dagli agenti esterni.

Inoltre aiuta a gestire e sconfiggere i vari processi infiammatori, rendendo così la pelle più sana.

pelle sana

Ecco, quindi, che in presenza di un microbioma non sano si rischia di andare incontro a problemi di vario tipo come una pelle più fragile, più sensibile ai fattori esterni e maggiormente propensa a mostrare i segni del tempo in anticipo.

Situazione che si può migliorare andando quindi ad agire sul microbioma della pelle e tutto attraverso dei cosmetici studiati appositamente e arricchiti dei probiotici che aiutano la salute della pelle. Con poche applicazioni è infatti possibile rafforzare la pelle, migliorarne le naturali difese e farla apparire più giovane.

Perché le case cosmetiche realizzano integratori con probiotici

Sono sempre di più le case cosmetiche che realizzano dei veri e propri integratori volti a migliorare la pelle. In questo caso, il ruolo giocato dai probiotici è di tipo diverso.

Se sulla pelle, i probiotici non devono essere assorbiti ma agire sulla parte esterna dell’epidermide, negli integratori vanno ad agire da dentro, migliorando proprio la salute dell’intestino che, a sua volta, è collegato al benessere della pelle.

Si tratta quindi di un risultato doppio che si ottiene andando a migliorare due microbioma diversi ma interconnessi tra loro. Un campo sul quale si sta ancora studiando molto e che, quindi, nel tempo potrebbe portarci altre novità preziose.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG