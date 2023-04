Twitter dice addio al bluebird, il celebre uccellino simbolo del social: almeno momentaneamente, al suo posto c’è il Dogecoin.

Periodo di grandi cambiamenti per Twitter. La rivoluzione di Elon Musk è iniziata e, dopo il reset delle spunte blu, che è costato, tra le altre cose, la perdita dell’iconica spunta anche ad account importanti, come quello del New York Times, l’imprenditore ha deciso di cambiare ancora il social, a partire dal logo: in queste ore è sparito il bluebird, l’uccellino blu che da sempre ha contraddistinto la piattaforma. Al suo posto è stato scelto il cane Shiba Inu, simbolo della criptovaluta Dogecoin. Il risultato? Un prevedibile +30% in un’ora.

Elon Musk sceglie il Dogecoin per Twitter

Che ci fosse voglia di cambiare e di ravvivare la piattaforma, era palese. L’obiettivo di Elon Musk, dichiarato a più riprese, è risollevare le sorti economiche di un social in grave perdita, anche con decisioni drastiche come il taglio del personale. Stavolta la strategia ha deciso però di colpire qualcun altro, un’icona di Twitter fin dalla sua nascita: il bluebird.

Twitter

Al posto dell’uccellino che, con i suoi cinguettii, ha ben rappresentato il meccanismo alla base di Twitter in tutti questi anni, Musk ha deciso di mettere il cane simbolo della criptovaluta Doge. Di fatto, si tratta di un meme che raffigura Kabosu, una femmina di Shiba Inu comparsa la prima volta nel mondo del web nel 2010 e diventata subito popolarissima, al punto da trasformarsi nel giro di tre anni nel logo di una delle criptovalute più famose al mondo.

Questo l’annuncio scherzoso con cui Musk ha dato il benvenuto a Dogecoin:

Dogecoin su Twitter: +30% per la criptovaluta

La svolta è arrivata nella serata del 3 aprile e ha portato subito a risultati prevedibili a livello finanziario. Dogecoin è infatti salita, in meno di un’ora, del 30%, per la gioia di chi aveva investito in questa moneta. Un’azione, quella di Musk, che ha sollevato però proprio per questo motivo più di qualche dubbio. Che ci sia sotto una manovra speculativa per guadagnare introiti da un investimento strategico legato al cambio logo?

Possibile, ma al momento non ci sono certezze. L’unica cosa sicura è che da qualche ora l’uccellino è scomparso per fare spazio a un cagnolino. Se questa svolta diventerà ufficiale o sarà magari il primo passo per un cambiamento anche dal punto di vista visivo del social network dei cinguettii, iniziato già con il reset delle spunte blu, lo scopriremo solo nelle prossime settimane.

