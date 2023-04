Frasi sulle nuvole: le citazioni e gli aforismi più belli sulle nuvole di diversi colori e dimensioni.

Sono parte integrante del tetto che abbiamo sulle nostre teste, al punto che quando non le vediamo, quasi ci mancano. Il cielo non sarebbe lo stesso senza le nuvole. Certo, vedere l’azzurro limpido in una bella giornata di sole è rasserenante. Ma quanta emozione ci regalano questi “batuffoli bianchi” quando puntellano qua e là la volta celeste? E cosa non pagheremmo per provare più volte le sensazioni uniche che si hanno quando si viaggia per la prima volta in aereo e si attraversano così da vicino questi “esseri” che di solito ci sembrano così lontani e inavvicinabili? Non a caso, esistono dei veri e propri collezionisti di nuvole, fotografi che li scelgono come soggetti principali del loro lavoro. E collezionisti, in qualche modo, sono stati anche molti scrittori, che hanno lasciato in eredità frasi sulle nuvole per grandi e per bambini, in grado di rinnovare in noi sensazioni quasi dimenticate.

Frasi brevi sulle nuvole

E pensare che le nuvole altro non sono che agglomerati di acqua e cristalli di ghiaccio che restano sospesi nell’atmosfera. Nulla di più semplice e poetico. Che siano bianche, grigie, rosa o di mille altri colori e sfumature, le nuvole riescono infatti a regalarci tantissime emozioni, e per questo motivo sono spesso protagoniste di canzoni e poesie.

Nuvole scure

In questo paragrafo scopriamo insieme alcune frasi brevi, diventate quasi degli aforismi, dedicati proprio alle nuvole:

– Solo le nuvole possono dire dove abitano i raggi solari nascosti. (Munia Khan)

– Non sempre le nuvole offuscano il cielo: a volte lo illuminano. (Elsa Morante)

– Dopo aver fatto il cielo, Dio creò le piante e gli animali, guardando le nuvole. (Igor Yuganov)

– Le nuvole – gli unici uccelli che non dormono mai. (Victor Hugo)

– Posso vedere le nuvole a mille miglia di distanza, ascoltare musica antica tra i pini. (Ikkyu)

– Le nuvole sono palloncini gonfiati ad acqua. Il fulmine è lo spillo che le buca. Ed ecco fatto un gavettone al mondo. (Fulvio Fiori)

– Perché è quando le nuvole calme si riuniscono che viene fatto il tuono. (Soroosh Shahrivar)

– Un cielo blu senza nuvole bianche è come un giardino senza fiori. (Terri Guillemets)

– Ogni nuvola ha un lato positivo. (John Milton)

Frasi sulle nuvole rosa e scure

Le nuvole hanno il potere straordinario di farci sognare ad occhi aperti, e per questo motivo diventano spesso anche metafore della nostra vita. Creano tramonti indimenticabili, albe di straordinario fascino. Spaventano, terrorizzano nei momenti più bui, ma possono diventare anche gli elementi migliori per creare un paesaggio idilliaco e un cielo capace di rasserenare il nostro animo e il nostro cuore.

Stranamente è difficile trovare frasi sulle nuvole rosa, le più dolci in assoluto, ma ne esistono diverse sulle nuvole scure. Ecco alcune delle più belle:

– Non sono le nuvole a ingrigire il cielo, ma il nostro stato d’animo. (Roberto Gervaso)

– La nostra mente è come un cielo nuvoloso: in sostanza limpido e puro, ma coperto da nuvole di delusioni. Proprio come le nuvole più spesse possono disperdersi, anche le delusioni più pesanti possono essere rimosse dalla nostra mente. (Kelsang Gyatso)

– Nuvole e tenebre ci circondano, eppure il Cielo è giusto, e il giorno del trionfo verrà sicuramente, quando la giustizia e la verità saranno rivendicate. (Mary Todd Lincoln)

– Però a me i nuvoloni grigi piacciono moltissimo! Sono molto più complicati e interessanti dei cieli azzurri senza nuvole. Se i nuvoloni grigi fossero persone, sarebbero quelle di cui mi piacerebbe conoscere la storia. È molto più interessante capire cosa potrebbe nascondersi dietro uno strato di nuvole che avere sempre di fronte una tavola azzurra. (Kate Morton)

– I cieli grigi sono solo nuvole che passano. (Duke Ellington)

– C’erano nuvole arrabbiate che si accumulavano dietro le montagne, nuvole grigio-nere, grandi ciuffi di esse colorate proprio come batuffoli di cotone dopo che la zia Ruth si è ripulita dal trucco degli occhi da una grande serata fuori. Tutto sporco di mascara e ombretto. (Emily M. Danforth)

– Stai fermo, cuore triste! E smetti di lamentarti! Dietro le nuvole c’è ancora il sole che splende. Il tuo destino è il destino comune di tutti, In ogni vita deve cadere un po’ di pioggia. (Henry Wadsworth Longfellow)

