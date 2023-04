E’ allarme per una nuova droga che dilaga tra i giovani: il protossido di azoto sta prendendo piede, ma “è più pericoloso della cocaina”.

C’è una nuova droga che dilaga tra i giovani e che sta destando grande preoccupazione. Stiamo parlando del protossido di azoto, più conosciuto come gas esilarante. Anche se in molti credono che sia poco pericolosa, gli esperti sottolineano che è peggio della cocaina.

Protossido di azoto: la nuova droga che dilaga tra i giovani

Il protossido di azoto, più conosciuto come gas esilarante, è la nuova droga che dilaga tra i giovani. L’allarme arriva dalla Gran Bretagna dove, nel post Covid, si è registrato un notevole aumento di consumo. Considerando che stiamo parlando del gas utilizzato per gonfiare i palloncini, procurarselo non è difficile. Ergo: per i giovani lo sballo narcotico è a portata di mano. Gli effetti più comuni, anche se di breve durata, sono: vertigini, distorsione del suono, euforia e una sensazione di formicolio in tutto il corpo.

E’ bene sottolineare che questo gas incolore dal sapore dolciastro non viene utilizzato solo per gonfiare i palloncini, ma anche in tante altri settori: dalla produzione alimentare all’anestesia, passando per i carburanti. Pertanto, è facilmente reperibile e, soprattutto, in molti credono che sia innocuo. David Nicholl, neurologo britannico, ci ha tenuto a sottolineare che si tratta di una droga più pericolosa della cocaina.

Quali sono i danni della nuova droga? Parla il neurologo

Intervistato dal South West News Service, il dottor David Nicholl ha dichiarato: “Faccio questo lavoro da 21 anni e ho visto un netto cambiamento nel modo in cui, dopo la pandemia, il protossido di azoto viene utilizzato. (…) Rispetto a prima, i volumi di protossido di azoto consumati possono essere piuttosto terrificanti, fino a 150 bombole al giorno“. Il neurologo ha sottolineato che, anche se i decessi legati a questa nuova droga sono rari, può causare gravi danni a lungo termine. Dalla perdita di memoria alla paralisi, passando per la lesione dei nervi: il gas esilarante non si può assolutamente percepire “come sicuro“. E’ bene sottolineare che inalare il protossido di azoto a scopo ricreativo è illegale.

