Petra: Paola Cortellesi protagonista della nuova serie TV di Sky

A settembre arriverà su Sky Cinema “Petra”, la nuova serie con protagonista Paola Cortellesi nei panni di un’ispettrice della squadra mobile di Genova.

Tra le novità della prossima stagione televisiva ci sarà anche Petra, la nuova serie TV di Sky Original, prodotta da Cattleya, che verrà trasmessa dal prossimo mese di settembre su Sky Cinema. La regia è stata affidata a Maria Sole Tognazzi. La serie TV è composta da sole quattro puntate e avrà come protagonista principale Paola Cortellesi, che vestirà un ruolo diverso da quelli comici con cui spesso siamo abituati a vederla al cinema.

Petra: le anticipazioni e le location della serie TV

La serie TV Petra è ambientata a Genova ed è proprio nel capoluogo di regione della Liguria che è stata girata. La protagonista principale è l’ispettrice della squadra mobile della polizia Petra Delicato.

Nel corso delle quattro puntata la vedremo impegnata a indagare su alcuni casi di omicidio e di violenza. Ad aiutare l’ispettrice nel proprio lavoro ci sono c’è viceispettore Antonio Monte, un poliziotto vecchio stampo ormai prossimo alla pensione.

PAOLA CORTELLESI

Petra: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, la protagonista principale della serie TV, l’ispettrice Petra Delicato, è interpretata da Paola Cortellesi, che con la regista Maria Sole Tognazzi aveva già lavorato nel film Passato prossimo. Il suo personaggio ha molte sfaccettature: è ironico ma per nulla scontato e ci permette di vedere Paola Cortellesi anche in vesti differenti da quelle a cui siamo abituati.

A interpretare il viceispettore Antonio Monte è invece Andrea Pennacchi, il Pojana che gli spettatori di Propaganda Live conoscono bene in quanto presenza costante nel cast della trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi. Ma Andrea Pennacchi è un attore che ha spesso lavorato anche nel mondo del cinema, lo abbiamo visto ad esempio in film come Suburra e La sedia della felicità, anche se non con ruoli da protagonista.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.