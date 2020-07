Dal 14 al 17 luglio si svolgerà la Milano Fashion Week in versione digitale. Gli unici due eventi fisici saranno quelli di Dolce&Gabbana e Etro.

Piano piano tutto il mondo, fermatosi a causa del Covid-19 sta ripartendo, ma con nuove metodologie. Ne sa qualcosa il settore della moda, uno degli ultimi ad essere ripartito, e che ha dovuto reinventarsi nuovamente. Dal prossimo 14 al 17 luglio ci sarà la Milano Fashion Week. L’evento, attesissimo, non è stato cancellato ma è stato deciso di farlo in un modo decisamente nuovo. Si punterà sul digitale.

Milano Fashion Week: ecco come sarà

La versione digitale di un evento di moda si era già vista in occasione della London Fashion Week e adesso si è pensato di replicare con quella di Milano. Molti i brand, inoltre, che hanno sposato il progetto e che non vedono l’ora di ritornare in passerella.

Nelle scorse settimane, inoltre, è stato anche stilato e presentato, dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, il calendario digitale delle sfilate e tutto quello che succederà nella tre giorni della Milano Fashion Week.

Milano Fashion Week 2020

All’evento, inoltre, saranno presenti ben 37 brand e solo due potranno presentare le loro collezioni in un evento dal vivo: Dolce&Gabbana ed Etro. Come ogni anno, inoltre, sale l’attesa per le nuovissime collezioni Uomo e per quelle donna per la Primavera – Estate del 2021.

Carlo Capasa: “Abbiamo creato un ponte digitale”

Non ha dubbi Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda italiana, il quale ha ammesso:

“Siamo stati precursori della digitalizzazione della fashion week nel febbraio scorso quando, con l’iniziativa China We Are With You, abbiamo creato un ponte digitale che permettesse di vivere le sfilate agli operatori e al pubblico cinese, allora impossibilitato a muoversi a causa della nascente emergenza Covid-19“.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.