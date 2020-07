Sotto il sole di Riccione: su Netflix arriva il la commedia tutta italiana

Diretta dagli YouNuts, Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, Sotto il sole di Riccione è su Netflix dall’1 luglio: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Estate, mare, divertimenti: tre ingredienti che spesso sono stati usati dal mondo del cinema italiano. Basti pensare a film come Abbronzatissimi, Sapore di mare, Rimini Rimini, Vita Smeralda e tanti altri. Da mercoledì 1 luglio su Netflix è arrivata anche un’altra produzione tutta italiana che fa leva proprio si questi tre elementi: parliamo di Sotto il sole di Riccione, commedia diretta dagli YouNuts, ovvero Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, che arricchisce il palinsesto della celebre piattaforma di contenuti on demand.

Sotto il sole di Riccione: la trama e le location del film

I protagonisti di Sotto il sole di Riccione sono Marco, Vincenzo, Camilla e Ciro, un gruppo di ragazzi in vacanza nella città romagnola (Riccione è anche la location dove è stata girata la pellicola). Vincenzo un ragazzo non vedente che, grazie anche all’amico Furio, scopre l’amore per la prima volta. Ciro è un bagnino con il sogno di diventare un cantante, Marco è un ragazzo timido che dimostrerà un coraggio inaspettato.

Sotto il sole di Riccione è un film leggero, una commedia romantica che, come anche il titolo suggerisce, può contare anche su una colonna sonora basata sulle musiche dei Thegiornalisti.

Sotto il sole di Riccione: il cast del film

Tra i protagonisti di Sotto il sole di Riccione troviamo Sual Nanni nei panni di Marco, Lorenzo Zurzolo in quelli di Vincenzo, Ludovica Martino è invece Camilla mentre Cristiano Caccamo ha interpretato Ciro.

Oltre agli attori e alle attrici che abbiamo citato, nel cast ci sono anche alcune star del cinema italiano come Isabella Ferrari, ma anche Luca Ward e Andrea Roncata. Nella pellicola non poteva non essere presente anche Tommaso Paradiso, nei panni di se stesso.

