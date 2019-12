Perché Vittorio Sgarbi litiga con tutti? La verità di Costanzo

Liti, parolacce e schermaglie in tv sono all’ordine del giorno per Vittorio Sgarbi: ma qual è il motivo dietro al suo carattere irascibile? La risposta l’ha data Maurizio Costanzo.

La sua fama di “caratteraccio” della tv lo precede, e forse in buona parta è stata proprio quella a renderlo uno dei personaggi più richiesti dei salotti televisivi. Vittorio Sgarbi e le sue liti sono note a tutti, e sono costate al critico d’arte anche qualche bella querela. A spiegare la verità dietro il temperamento irascibile del critico d’arte c’ha pensato un personaggio che lo conosce piuttosto bene, ovvero Maurizio Costanzo.

“Sgarbi è offensivo con gli altri ospiti in tv perché è nel suo carattere. Va da sé che l’ho visto anche trattenersi in maniera perfetta. Probabilmente (ma non so dare una risposta certa), c’è qualcuno che lo irrita in particolar modo. E, da lì, succede l’inferno”, ha detto a Chi il conduttore.

Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi: la verità di Maurizio Costanzo

Dai suoi notissimi “capra” alle parolacce, per passare per insulti e improperi di ogni sorta: avere a che fare con Vittorio Sgarbi non deve essere semplice, e il primo a sostenerlo è Maurizio Costanzo, che imputa alle liti del critico il suo “carattere“. Nel bene e nel male buona parte del suo successo televisivo è dovuto proprio al suo carattere irascibile, e questo gli ha attirato simpatie ed antipatie in egual misura.

La lite con Luxuria

I personaggi contro cui Sgarbi ha litigato sono innumerevoli, ma di recente è balzato alle cronache per la sua pesante lite contro Vladimir Luxuria, che ha scatenato non poche polemiche. Sgarbi ha accusato l’attivista di essersi prostituita in passato e, difronte alla sua smentita, è andato su tutte le furie.

Luxuria ha ricevuto l’appoggio di centinaia di fan per la lite con Sgarbi (che non si è mosso dai suoi passi e non ha chiesto scusa all’ex politica) e in mezzo alla lite c’è finita anche Barbara D’Urso, accusata da Luxuria di non aver preso le sue difese.