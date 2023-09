Da mesi si parla della presunta leucemia di Wanda Nara e lei stessa ha voluto replicare contro i suoi detrattori sui social.

Wanda Nara ha svelato di esser stata colpita da una malattia, ma non ha mai precisato in maniera diretta se fosse affetta da leucemia (così come sostenuto da numerose voci in circolazione). La manager e showgirl si è chiusa nel massimo riserbo in merito alla vicenda e ha affermato di voler contare solo sulla vicinanza della sua famiglia e sui suoi figli (di cui starebbe cercando, a suo dire, di proteggere la privacy).

Sui social in tanti continuano a mettere in dubbio la veridicità delle sue affermazioni e proprio in queste ore, attraverso le pagine del Corriere della Sera, Wanda Nara ha indirettamente risposto conto chi le ha chiesto perché abbia mentito sul suo male.

“Per fortuna sono pochi ma quanto è basso che qualcuno possa mettere in dubbio o giudicare qualcosa che io non so nemmeno perché non ci siano speculazioni. È una situazione personale che hanno esposto e che è stata resa pubblica ma non da me. Molte persone vogliono vedermi bene e sapere cos’è e come sto. Un giorno lo racconterò“, ha affermato.

Wanda Nara

Wanda Nara: le voci sulla malattia

Ancora una volta Wanda Nara è tornata al centro dell’attenzione generale per via delle notizie relative alle sue condizioni di salute e in molti credono che la showgirl abbia sfruttato la questione a suo vantaggio e al solo fine di ottenere ulteriore visibilità.

I media argentini hanno fatto sapere che l’imprenditrice avrebbe intrapreso un percorso di cure per far fronte alla la sua malattia, ma finora la moglie di Icardi non ha mai confermato che si tratti effettivamente di leucemia. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?