La moglie di Icardi Wanda Nara ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute e ha confermato di avere la leucemia.

Dopo il ricovero in Argentina e le allarmanti ipotesi in merito alle sue condizioni di salute, Wanda Nara avrebbe ricevuto la conferma di avere la leucemia. La showgirl ha anche dichiarato che a causa della sua preoccupazione dovuta alla vicenda, i suoi figli non avrebbero smesso di piangere e suo marito Icardi avrebbe avuto l’intenzione di lasciare lo sport. Il giornalista argentino Angel de Brito (con cui la stessa Nara avrebbe parlato) al programma tv Lam avrebbe detto:

“Conferma la malattia che l’ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo (…) Lo farò quando sarò più serena e quando tornerò a Buenos Aires. Adesso siamo tutti sotto shock”.

Wanda Nara: la leucemia

Wanda Nara avrebbe confermato al giornalista argentino Angel de Brito di avere la leucemia e avrebbe affermato di essere sotto shock. Nei giorni scorsi la notizia ha iniziato a circolare in rete dopo che la moglie di Icardi era stata ricoverata in ospedale a causa di risultati non regolari delle sue analisi del sangue.

A seguire lei stessa aveva invitato tutti ad avere rispetto per la sua privacy e aveva affermato che quanto stesse accadendo nella sua vita avrebbe spaventato tremendamente i suoi figli e avrebbe indotto suo marito, Mauro Icardi, a pensare di lasciare il calcio.

“Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato”, aveva scritto sui social.