Attraverso i social Daniele Dal Moro si è sfogato per la sua definitiva rottura con Oriana Marzoli e ha cancellato il suo account Twitter.

A quanto pare la liaison sentimentale tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è giunta al capolinea un’altra volta e, stavolta, definitivamente. L’ex volto del GF Vip 7 ha annunciato l’addio alla modella attraverso i social e si è sfogato con i fan affermando:

“Non voglio più stare con lei perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore. La distanza per troppo tempo non può che peggiorare le cose. Sono innamorato ma non sono un cog***, ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore”.

Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: è addio

Dopo gli ultimi e discussi tira e molla, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembrano aver deciso di mettere definitivamente un punto alla loro storia e in tanti, sui social, sono in attesa di saperne di più. In seguito al suo sfogo Daniele ha anche cancellato il suo account al fine forse di evitare domande indiscrete e al momento non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. Oriana romperà il silenzio in merito alla questione?