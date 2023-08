Dopo il caso dei Rolex sembra che Totti e Ilary Blasi se la vedranno in tribunale per stabilire chi tra i due avrebbe tradito per primo.

Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è naufragato nel 2022 tra clamorosi e presunti tradimenti e accuse di furto (relative ai Rolex). Stando a quanto riporta La Repubblica a settembre l’ex coppia d’oro di Roma se la vedrà in tribunale per stabilire chi, tra i due, avrebbe tradito l’altro per primo e sarebbero chiamati a testimoniare Noemi Bocchi (l’attuale compagna dell’ex calciatore) e Cristiano Iovino (il personal trainer con cui si vociferava che Ilary avesse avuto una liaison).

Francesco Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi: il caso dei tradimenti in tribunale

La guerra in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi non si placa e, stando a quanto riporta La Repubblica, nelle ultime ore la conduttrice avrebbe presentato attraverso i suoi legali “una richiesta formale di addebito contro l’ex marito”. Per tutta risposta Francesco Totti sarebbe già pronto con una contro-richiesta con la quale lui e i suoi legali “metteranno nero su bianco anche una lista dei (presunti) flirt di Ilary. Con nomi e cognomi. Allegando i messaggini compromettenti scoperti sul cellulare della showgirl”.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan della coppia, sono impazienti di scoprire ulteriori retroscena in merito alla vicenda.