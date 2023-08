Margot Robbie ha confessato per la prima volta quale sarebbe stato il suo unico e più grande rimpianto sul set di Barbie.

Margot Robbie, protagonista del film Barbie, ha svelato quale sarebbe l’unico rimpianto da lei vissuto durante le riprese del film. Stando a quanto riporta Vanity Fair, in una delle sue ultime interviste l’attrice avrebbe confessato:

“Sono stata presa in giro da tutte le amiche che mi hanno detto: hai lavorato per mesi con Ryan Gosling e non sei riuscita a strappargli neanche un bacio!”.

Margot Robbie

Margot Robbie: il rimpianto sul set di Barbie

Margot Robbie ha interpretato la famosa bambola Barbie nel film di Greta Gerwig e al suo fianco, nelle vesti di Ken, vi è stato l’attore Ryan Gosling. Il film è da poco uscito nelle sale italiane e ha già conquistato il pubblico della rete (e infatti moltissimi personaggi vip, compresa Chiara Ferragni, si sono mostrati durante le première del film).

A Vogue Ryan Gosling ha confessato che Margot Robbie sarebbe stata solita lasciargli ogni giorno un piccolo regalo sul set: “Mentre giravamo, lei mi lasciava ogni giorno un regalo rosa con un fiocco dello stesso colore: “da Barbie per Ken”. Questi doni avevano tutti a che fare con la spiaggia: collanine di conchiglie hawaiane, un cartello con la scritta “Prega per il surf”… perché la spiaggia è il lavoro di Ken. Non ho mai capito bene cosa significassero, ma ho avuto l’impressione che stesse cercando di aiutare Ken a capire, attraverso i regali che gli faceva”