Nina Moric ha confessato per la prima volta di aver avuto un grave problema di salute che l’ha condotta in ospedale lo scorso maggio.

Lo scorso maggio Nina Moric è finita in ospedale a causa di un’infezione e, in un’intervista a Oggi, lei stessa ha svelato i drammatici retroscena in merito alla vicenda:

“A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. (…) Mi hanno asportato il seno e la protesi. Ora sono un’amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco. La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti”, ha dichiarato.

NINA MORIC

Nina Moric: il ricovero in ospedale

Nina Moric ha appena attraversato un periodo particolarmente buio della sua vita e, attraverso i social, lei stessa ha confessato a Oggi che, mentre era in ospedale, neanche suo figlio Carlos le avrebbe fatto visita.

“Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo”, ha confessato, e ancora: “Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo”. In tanti si chiedono se la showgirl e suo figlio ci saranno ulteriori riavvicinamenti e se lei tornerà a parlare della questione.