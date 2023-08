L’ex vincitrice di Amici Giulia Stabile è stata bersagliata dalle critiche a causa di uno scivolone commesso sui social.

Nelle ultime ore sui social Giulia Stabile ha commesso uno scivolone per cui alcuni utenti se la sarebbero presa, motivo per cui lei stessa si è vista costretta a scusarsi. In particolare la ballerina si è mostrata sorridente mentre scriveva il suo nome su un muro di Londra in cui sono stati disegnati alcuni cuori in ricordo delle vittime di Covid-19. In tanti le hanno dunque fatto notare la questione affermando che il suo scatto fosse di cattivo gusto, e l’ex fidanzata di Sangiovanni si è scusata personalmente.

Giulia Stabile: le scuse dopo lo scivolone

Giulia Stabile si è scusata personalmente attraverso le sue stories via social a causa di un contenuto da lei pubblicato in rete in queste ore e dove la si vedeva scrivere su un muro di Londra il suo nome. Peccato che il muro fosse dedicato alle vittime di Covid, e per questo in molti si siano scagliati contro l’ex vincitrice di Amici tacciandola di cattivo gusto e di insensibilità.

“Non avevo idea del significato del muro, altrimenti non mi sarei mai permessa di scrivere niente. Stavo camminando, ho visto più persone che scrivevano i loro nomi sui cuori e ho chiesto un pennarello per fare lo stesso. Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace. Trovo incredibile il fatto che invece di informarmi su qualcosa che CHIARAMENTE non sapevo, alcuni ci tengano a insultarmi direttamente e insinuare qualcosa che non sono”, ha affermato in sua difesa la ballerina. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?