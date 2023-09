Cesara Buonamici ha esordito come opinionista al GF, ma è già finita nell’occhio del ciclone a causa di alcune terribili gaffe.

Cesara Buonamici ha fatto il suo debutto al Grande Fratello e, senza volerlo, si è resa protagonista di alcuni scivoloni. Anzitutto ha spoilerato ai concorrenti l’esistenza di un tugurio e, a seguire, ha svelato alcune informazioni sugli stessi membri del cast.

Dopo la gaffe dell’opinionista sul tugurio, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di correre ai ripari affermando: “Cesara, hai fatto uno spoiler. Hai rivelato ai concorrenti l’esistenza del tugurio”, e ancora (rivolgendosi ai concorrenti): “Come rivelato da Cesara, ci sono alcuni inquilini nel tugurio. Adesso entreranno nella Casa”.

Cesara Buonamici: la gaffe al Grande Fratello

L’inizio della nuova edizione del Grande Fratello è stato alquanto in salita per Cesara Buonamici che, nel corso dell’episodio, si è resa protagonista di alcune terribili gaffe. L’opinionista era visibilmente in imbarazzato ma il conduttore, Alfonso Signorini, ha deciso di correre ai ripari svelando ai concorrenti l’esistenza del tugurio e ironizzando sulla vicenda. In tanti si chiedono se sulla questione emergeranno ulteriori particolari e se, nelle prossime puntate, l’opinionista riuscirà a tenere a freno i suoi spoiler.

Nella prima puntata del programma non sono mancate le polemiche anche contro il conduttore del reality show, che si è reso protagonista di una frase non proprio delicata nei confronti di Alex Schwazer, nuovo concorrente del programma. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento Signorini ha preferito non rompere pubblicamente il silenzio in merito alle polemiche circolate in rete.