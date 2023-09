Alfonso Signorini è stato travolto da un’ondata di critiche per una frase da lui rivolta ad Alex Schwazer nella prima puntata del GF.

Alex Schwazer è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello e, al suo debutto all’intento del programma, è stato mandato in onda un video relativo alla sua carriera, dalla vittoria alle Olimpiadi di Pechino alla sua squalifica per doping alla vigilia delle Olimpiadi di Londra.

In tanti sui social hanno ammesso di aver trovato indelicato il modo in cui il conduttore Alfonso Signorini ha interrogato Schwazer in merito alla vicenda, ossia affermando: “Avremo modo di parlarne… Però, perché ti sei dopato?”.

Alex Schwazer

Alex Schwazer: il commento di Signorini scatena una bufera

Sui social in tanti hanno avuto da ridire su Alfonso Signorini che, durante la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, ha interrogato Alex Schwazer su quello che è stato senza dubbio uno dei momenti più difficili della sua carriera.

“Le cause sono tante, io credo che è stato la fine di un tunnel nel quale sono entrato, dove non stavo più bene, ma da qualche anno. Pensavo che la mia uscita fosse il doping, sbagliando ovviamente. In quel momento non te ne rendi conto”, ha dichiarato il campione, mentre sui social in tanti hanno preso le sue parti sottolineando quanto il conduttore sia stato indelicato a chiedergli apertamente i motivi per cui avrebbe fatto uso del doping. “È stato indelicato”, ha chiosato un utente su Twitter, mentre la frase “perché ti sei dopato” entrava nei trend topic sui social. Signorini replicherà alle polemiche in circolazione?