Rebecca Staffelli ha debuttato come inviata della nuova edizione del GF e il fidanzato, Alessandro Basile, le ha fatto una romantica dedica.

La splendida figlia di Valerio Staffelli, Rebecca Staffelli, ha debuttato al Grande Fratello come inviata social (ruolo precedentemente svolto da Giulia Salemi). Il fidanzato dell’inviata, Alessandro Basile, ha colto l’occasione per dedicare alla ragazza tutto il suo amore e nelle sue stories ha scritto:

“Amore mio, sono stato il primo a credere in te e l’ultimo che smetterà di farlo. Sei arte, il resto lo sai già”. I due stanno insieme da 5 anni e sono molto uniti (Basile infatti l’ha accompagnata persino in camerino prima che iniziasse la puntata).

Rebecca Staffelli alla prima puntata del GF: la dedica di Alessandro Basile

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basile, ha fatto una splendida dedica alla fidanzata Rebecca Staffelli a cui, nel 2020, aveva fatto la sua romantica proposta di nozze. I due a causa della pandemia da Coronavirus hanno dovuto rinviare il progetto di sposarsi e in tanti, sui social, si chiedono quanto diventeranno marito e moglie.

Sui social in tanti hanno lodato la bellezza dell’inviata, ma c’è anche chi non ha mancato di paragonarla a Giulia Salemi o chi ha criticato il suo debutto all’interno dello show. Nel frattempo sui social Giulia Salemi non ha rilasciato un solo commento sulla nuova edizione del programma e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.