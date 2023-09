Secondo i rumor in circolazione Andrea Iannone non avrebbe mai digerito una frase pronunciata dalla fidanzata Elodie.

Da oltre un anno la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone proseguirebbe a gonfie vele e sembra che i due siano persino andati a convivere. Secondo Dagospia c’è però una frase che il pilota non avrebbe digerito e che la sua fidanzata avrebbe pronunciato all’indomani della sua rottura da Marracash, il rapper con cui ha avuto un importante rapporto sentimentale e una proficua collaborazione artistica.

“Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza. Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”, aveva dichiarato la cantante a La Confessione di Peter Gomez.

Elodie: la frase che Iannone non ha digerito

Il rapporto tra Elodie e Andrea Iannone sembra procedere a gonfie vele ma, secondo indiscrezioni, il pilota non sarebbe mai riuscito a “digerire” una frase pronunciata dalla cantante all’indomani dalla sua separazione da Marracash. In seguito alla rottura i due erano rimasti buoni amici e in tanti, sui social, avevano creduto che un giorno potesse esserci un ritorno di fiamma. Oggi la questione sembra essere per sempre archiviata, e Marracash ha dichiarato nella sua ultima intervista a Basement_BSMT:

“Una storia sotto i riflettori? Una bella cosa che non farò mai più. Coma mai sto dicendo questo? Perché poi non ti sganci mai più: sono passati due anni dalla mia ultima relazione e c’è ancora gente che mi scrive, e immagino anche a lei.” Oggi il rapper sembra aver ritrovato la serenità accanto ad Asia Pesenti.