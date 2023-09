La nuova edizione del GF ha appena avuto inizio e sui social ha generato clamore quello che è stato il primo scivolone dello show.

Alla nuova edizione del GF è stato ufficialmente bandito il trash, peccato che la produzione del programma non si sia accorta di un episodio gravemente imbarazzante presente nel video dedicato a Giselda Torresan, l’influencer operaia e nuova concorrente del reality.

Nel video alcuni dei suoi colleghi hanno deciso di salutarla in vista di questa sua avventura tv e uno di loro sembra aver mimato il gesto di un rapporto orale. Nessuno si sarebbe accorto della questione e infatti il video ha rapidamente fatto il giro della rete, dove ha generato curiosità e disappunto da parte dei fan.

Episodio imbarazzante al GF: il video che ha fatto il giro della rete

Un episodio alquanto imbarazzante ha fatto il giro dei social e rischia di sporcare la prima puntata “no trash” della nuova edizione del Grande Fratello. A quanto pare però, gli unici a notare l’accaduto sono stati gli utenti sui social, e infatti il video in questione è stato mandato in onda in diretta senza alcuna censura.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se il conduttore Alfonso Signorini prenderà la parola in merito alla questione. Il conduttore nelle ultime ore è finito nell’occhio del ciclone per una frase da lui rivolta ad Alex Schwazer durante la prima puntata dello show, e in tanti si chiedono se lui romperà il silenzio a tal proposito.