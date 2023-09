Le condizioni di Messina Denaro si sono aggravate e, prima di perdere la lucidità, il boss avrebbe fatto un ultimo gesto per sua figlia.

Matteo Messina Denaro è ricoverato all’ospedale de L’Aquila e La Repubblica ha fatto sapere che le sue condizioni starebbero rapidamente precipitando.

Il boss detto U Siccu avrebbe progressivamente perso la lucidità a causa della malattia contro cui sta combattendo da mesi e, dal letto d’ospedale, avrebbe riconosciuto difronte ad un ufficiale di stato civile il riconoscimento della figlia Lorenza, nata 27 anni fa dalla relazione con Franca Alagna, di Castelvetrano.

Matteo Messina Denaro: il gesto per la figlia

Messina Denaro ha formalmente riconosciuto sua figlia Lorenza Alagna, che d’ora in avanti sarà quindi Lorenzo Messina Denaro. Inizialmente – stando a quanto riporta La Repubblica – il Boss aveva ripudiato la giovane, con cui in seguito al suo arresto aveva avuto modo di chiarirsi a voce. Quando è stato arrestato (dopo esser stato scoperto a seguito di una latitanza trentennale) presso una clinica privata, Messina Denaro e la figlia non si erano mai conosciuti.

Sembra che Messina Denaro inoltre si fosse lamentato perché Lorenza non aveva mai voluto conoscerlo e inoltre l’aveva definita in alcuni pizzini una ragazza “cresciuta male” e una “sciacqualattuga”. Non è dato sapere cosa i due si siano detti durante il colloquio avuto in carcere. Lorenza è madre di un bambino di due anni, e prima dell’incontro avuto con il padre ha sempre cercato di stare lontana dalla sua figura. Il boss era già latitante da tre anni quando lei è nata.