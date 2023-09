Curiosa gag di Guendalina Tavassi durante il matrimonio di alcuni amici. Piccolo “furto” per l’ex gieffina: il tutto documentato sui social.

O la si ama, o la si “odia”. Certo è che Guendalina Tavassi resta unica nel suo genere. L’ex volto del GF e dell’Isola dei Famosi è stato ancora una volta protagonista. La donna, infatti, insieme al compagno Federico Perna, si è resa virale su Instagram per un “furto” durante il matrimonio di una coppia di amici. Il tutto ben documentato, ironicamente, nelle sue stories…

Guendalina Tavassi, il “furto” al matrimonio degli amici

Guendalina Tavassi

Capita a tutti, o quasi, di “prendere” un ricordino quando si va a festeggiare il matrimonio di un amico o di un parente. Ecco perché la bella Guendalina non poteva essere da meno. La Tavassi, infatti, con una serie di stories su Instagram, ha raccontato quanto vissuto nelle scorse ore alle nozze e al ricevimento di alcuni amici.

Per l’ex volto del GF e dell’Isola dei Famosi, anche un “furto” ben documentato. La donna, infatti, ripresa dal compagno Perna ha inquadrato i tovaglioli presenti in tavola per la cena e ha preso di mira i portatovaglioli che sembravano perfetti per “abbellire” le sue braccia.

Guendalina, infatti, ha indossato come bracciali i due oggetti e ha anche scherzato col fidanzato: “Conservo anche il tuo, non ti far vede che se no se lo rubano pure le altre e non me lo posso portare a casa”. Poi, nella didascalia alla storia ha aggiunto: “Bisogna sempre portare via un cadeau”.

Insomma, sembra proprio che il “furto” sia andato a buon fine per la Tavassi che poi ha proseguito il suo racconto social con altri momenti esilaranti della serata tra cibo, ironia e balli in compagnia del suo Federico e di altri amici presenti.

Di seguito, invece, un recente post social ancora molto estivo dell’ex gieffina: