Alcuni scatti social di Giacomo Urtis finite sotto accusa perché lederebbero l’immagine e il decoro dei medici.

Finito nella bufera Giacomo Urtis per alcune sue foto social ritenute non adatte a chi esercita la professione medica. Il noto chirurgo dei vip, infatti, è finito nel mirino dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che avrebbe chiesto l’intervento dell’Ordine dei Medici. Per il volto anche della tv, si tratta di una sorta di richiamo a moderarsi nel rispetto di chi esercita, come lui, la professione.

Giacomo Urtis, bufera per le sue foto piccanti sui social

“Come associazione composta da personale medico-infermieristico che difende le categorie ci preme ammonire il collega Giacomo Urtis circa la pessima immagine che sta dando alla categoria medica, categoria che per secoli è stata emblema di professionalità, austerità e compostezza. È brutto che atteggiamenti del singolo buttino ‘alle ortiche’ millenni di storia della scienza”, si legge in un post dell’associazione ‘Nessuno Tocchi Ipocrate’.

E ancora: “Fino ad oggi Giacomo Urtis (tra l’altro personaggio pubblico) è stato liberissimo di postare quello che voleva, vivere come voleva e vestirsi come voleva. Il problema è stata la foto di pubblico dominio dove si vede il collega steso sul letto a pancia sotto con il deretano in bella vista. Quella lede altamente il decoro della professione medica. Ma non lo dice ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’, bensì il codice deontologico medico, che sono delle regole alle quali un medico deve attenersi per non incorrere in sanzioni disciplinari”, ha proseguito l’associazione facendo menzione anche di messaggi di minacce ricevuti da fan dell’uomo.

Sempre l’associazione ha informati di aver informato tramite Pec la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini medici.

