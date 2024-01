Ecco le location di Per un nuovo domani, il film che racconta la storia degli ebrei che nel ’40 furono portati a Castelnuovo di Garfagnana.

Il 10 giugno del 1940 Benito Mussolini, con un discorso diventa celebre, annunciò che l’Italia era entrata in guerra. Con l’inizio del conflitto i cittadini stranieri presenti nel Paese furono o arrestati o posti sotto sorveglianza e tra coloro a cui toccò questa sorte, anche se erano italiani, ci furono gli ebrei. Oltre 70 ebrei, tra il 1941 e il 1943, furono trasferiti a Castelnuovo di Garfagnana in stato di internamento libero: la loro storia è raccontata dal docufilm Per un nuovo domani con protagonista Neri Marcorè. Vediamo ora quali sono le location di Per un nuovo domani.

Per un nuovo domani: le location del film

Le riprese di Per un nuovo domani si sono sono svolte nel mese di novembre del 2023. La storia è ambientata principalmente a Castelnuovo di Garfagnana, comune che si trova in Toscana, per la precisione in provincia di Lucca: ed è proprio in questo paese che si trovano le location principali del film.

Neri Marcorè

Oltre che a Castlenuvo di Garfagnana, le riprese del film si sono svolte anche nel vicino comune di Castiglione e a Milano, per la precisione al binario 21 della Stazione centrale, quello da cui partiva i treni diretti ad Auschwitz.

Per un nuovo domani: il cast del film

Il protagonista principale di Per un nuovo domani è Neri Marcorè. “Ho accettato questa proposta perché pensare all’Olocausto è una cosa che ogni volta mi tocca dal profondo. È davvero la pagina più raccapricciante della storia dell’umanità, che quindi è bene ricordare con la speranza che le cose non si ripetano” ha spiegato l’attore.

Poi, senza nascondere l’amarezza, ha aggiunto: “Probabilmente l’essere umano non è in grado di imparare dai propri errori. E questa è una realtà, non si tratta di essere pessimisti o ottimisti. È semplicemente quello che vediamo accadere continuamente”.