Sono passati diversi mesi dalla scomparsa, tragica, di Pelé, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. L’amore dei suoi tifosi e del mondo dello sport, però, non lo ha abbandonato. Dallo scorso 29 dicembre 2022 si sprecano gli omaggi per O Rei, un campione assoluto, un fuoriclasse che ha cambiato la storia dello sport più popolare al mondo. L’ultimo, se non è un primato, gli assomiglia molto. Anche da morto Pelé conquista infatti nuovi prestigiosi riconoscimenti, e adesso è diventato anche una parola inserita ufficialmente nel dizionario brasiliano.

Pelé diventa una parola in Brasile

La notizia era nell’aria ed è stata ufficializzata, tramite social, dalla figlia del grande Edson Arantes do Nascimento. Adesso Pelé non è più solo un nome proprio, ma anche un aggettivo da poter utilizzare per parlare di una persona davvero straordinaria, un termine di paragone cui tutti potranno ambire, ma che probabilmente potrà essere utilizzato per davvero poche persone.

Pelè

E d’altronde non stupisce più di tanto. Lo stesso è accaduto, fin dagli anni scorsi, per altri calciatori così popolari, come Maradona, e potrebbe accadere a breve anche con Messi o con gli altri fuoriclasse che hanno dominato quest’epoca. La stessa Treccani in Italia, negli ultimi anni, aveva più volte adottato termini di derivazione calcistica per ufficializzarli come nuove parole (basti pensare al caso mediaticamente rumoroso del ‘sarrismo’ nel 2018).

Adesso però c’è anche la benedizione ufficiale del dizionario brasiliano, che ha aggiunto alla lingua portoghese un termine in più, rispetto alle già oltre 166mila parole che lo compongono, grazie anche alle firme di oltre 125mila appassionati che hanno voluto rendere quest’ultimo omaggio al più grande calciatore brasiliano di tutti i tempi.

Il significato del termine Pelé

Se dunque dare del “pelé” a qualcuno, da oggi, sarà un vero e proprio complimento, resta da capire quale sia la definizione che è stata data ufficialmente di questo nuovo termine della lingua brasiliana. A ufficializzarla è stata sempre la figlia di O Rei. Il termine indicherà “qualcuno o qualcosa fuori dal comune, una persona che, in virtù dele sue qualità, del suo valore o della sua superiorità non può essere eguagliato o raggiunto da nessun altro“. Proprio come l’ex leggenda brasiliana.

E così il termine assume un nuovo significato, molto lontano da quello originario. Pelé era infatti il soprannome che Edson ricevette, da bambino, da un compagno di scuola. Il motivo? A quanto pare tutta colpa della difficoltà del futuro campione di pronunciare il nome di un grande giocatore dell’epoca. In particolare, sembra si trattasse del portiere Bilé, che diventava, tra le labbra di Edson, Pilé.

