La Superhero Therapy è un approccio innovativo che si basa sui super eroi per poter superare traumi, ansie e paure. Scopriamo come nasce e come funziona.

Poter affrontare i propri “demoni” tutti i giorni non è affatto semplice. E ciò vale sia se si sta combattendo con stress davvero grandi che con ansie o paure ritenute più piccole.

La situazione, di fatto, non cambia. Ogni problema che genera sofferenza merita di essere trattato con attenzione e scrupolo. E per farlo, da oggi, abbiamo uno strumento in più che è la Superhero Therapy.

Super Hero Terapy: cos’è e e com’è nata

Questa novità, arriva dalla psicologa clinica Janina Scarlet, sopravvissuta al disastro di Chernobyl e fautrice in prima persona di un metodo per superare un trauma altrimenti difficile da metabolizzare. La Scarlet, infatti, ha dichiarato di aver trovato un valido aiuto quando una volta trasferitasi in America con i genitori ha scoperto gli X Men.

supereroi

Venire a conoscenza di personaggi mutanti per via di una radiazione e comunque in grado di superare l’avversità in modo originale le ha infatti donato una speranza. Speranza che ha poi declinato in un metodo in grado di aiutare tutti. Al di là del nome, infatti, la Superhero Therapy non è studiata solo per i più piccoli ma anche per gli adulti. Avere un supererore o un personaggio che si considera forte come riferimento per affrontare una paura o un momento difficile rappresenta infatti un ottimo punto di svolta per vivere al meglio la vita.

Come funziona la Superhero Therapy

La Superhero Therapy, non è da intendersi come un nuovo metodo psicoterapeutico ma come una via che attraverso terapie già convalidate da tempo, può dare un aiuto in più.

Lo psicoterapeuta, infatti, può appoggiarsi ad un personaggio di fantasia caro al paziente per aiutarlo a superare con maggior semplicità un problema.

Tutto passa dal far trasferire i problemi su storie esterne e dal chiedere al paziente se ha in mente qualche personaggio che gli piace che ha affrontato e superato qualcosa di simile.

A quel punto, immedesimandosi nello stesso, sarà più semplice trovare nuove vie d’azione così come la forza di agire. Basti pensare che ci sono studi che dimostrano come i bambini, riescano a superare determinati ostacoli con maggior facilità se pensano di essere il loro personaggio preferito in azione. Un metodo che ha il nome di “Batman effect” e che, ovviamente, funziona anche sugli adulti. Quella della Superhero Therapy è quindi una via nuova e di sicuro impatto che può ovviamente essere declinata anche a personaggi di manga, romanzi, etc… Ciò che conta è che i problemi da superare siano analoghi in modo da avere un metodo di riferimento in grado di funzionare.

Riproduzione riservata © 2023 - DG