Simboli di unione e amore: quali sono i simboli da poter utilizzare per poter dichiarare il proprio sentimento alle persone speciali della nostra vita.

Quanti simboli di unione e amore esistono? Difficile dirlo. Al di là di cuori, cuoricini, cuori di ogni colore e dimensione, o anche di fiori legati a un immaginario romantico, come le rose, ne esistono tantissimi e anche molto personali. Perché per rappresentare un sentimento è importante anche il vissuto. Può capitare quindi che una coppia abbia come simbolo d’amore un cactus, mentre magari un’altra coppia potrebbe avere un’aquila. Esistono però alcuni simboli che sono diventati, per un motivo o per un altro, universali, utilizzabili da tutti in varie fasi della propria storia, anche per rappresentare un’unione di altro genere. Scopriamo insieme quali sono e quanti sono.

I simboli più popolari

I simboli d’amore hanno una lunga storia e sono usati in tutto il mondo come modo per esprimere il più bello dei sentimenti. Uno dei simboli più popolari è, come abbiamo detto, il cuore, che rappresenta l’affetto, la passione e l’amore stesso. Ma ci sono anche altri simboli d’amore che hanno significati specifici: ad esempio, l’anello nuziale, che rappresenta il legame tra due persone che si amano e intendono passare il resto della loro vita insieme; o anche le rose rosse, che rappresentano l’amore romantico, mentre le margherite possono simboleggiare l’amore puro e innocente.

mazzo rose rosse

Sostanzialmente, il simbolo del proprio sentimento dovrebbe essere scelto tenendo conto del messaggio che si vuole far arrivare al proprio partner o a qualunque altra persona speciale. Se si vuole rappresentare l’unione possiamo optare quindi per un anello, per un cuore, per dei fiori, ma anche per altri simboli che spesso vengono messi in secondo piano.

Molto adatta è, ad esempio, la colomba, che in Grecia era l’uccello sacro ad Afrodite, dea dell’amore. Questo splendido animale è simbolo dell’anima che spicca il volo per unirsi a quella della persona amata. Prendendo spunto dalla mitologia greca, va poi benissimo anche Cupido, figlio di Afrodite, oggi rappresentato come un angioletto malizioso che scocca frecce al cuore. Ne esiste anche una versione indiana, Kama, che al posto delle frecce infila fiori nel cuore.

Un simbolo perfetto dell’unione, fin dall’Antico Egitto, è però anche il nodo, che significa il legame con la materia e che nei paesi islamici rappresenta la protezione, mentre nei paesi nordici la magia dell’amore. E c’è poi un altro simbolo di derivazione egiziana o araba: il gatto, che era addirittura, secondo la mitologia nordica, la cavalcatura della dea dell’amore, Freya. Una coppia di gatti oggi è simbolo dell’unione ideale, spesso tra persone complementari che si fondono totalmente.

coppia gatti amore cuore code

Se il messaggio che si vuole inviare è invece quello del desiderio e della passione, altri simboli che possono essere sfruttati, senza dare troppo peso al lato romantico dell’amore, sono: il cigno, emblema di bellezza e luce; la conchiglia, simbolo di erotismo e fecondità; la mela, simbolo di desiderio e tentazione; la melagrana, simbolo di fecondità.

Simboli di amore eterno

Ci sono diversi simboli che rappresentano l’amore eterno. Uno dei più comuni è il simbolo dell’infinito, che rappresenta un semento che non ha fine, senza limiti o confini. Un altro simbolo popolare è la fede nuziale, che rappresenta l’impegno a unirsi per sempre con il proprio partner. Ce ne sono altri, però, meno famosi ma altrettanto belli e affascinanti, da poter utilizzare al momento del bisogno.

Ad esempio la cintura, un sinonimo di attaccamento, dedizione e fedeltà, la collana, che ha un significato simile all’anello, e poi il lucchetto, che simboleggia tre cose in una: segretezza, fedeltà e perfezione. Ci sono però anche altri simboli ancora meno conosciuti. Come la scarpa, che nel Medioevo era simbolo nuziale e sessuale. Oppure la mandorla, simbolo di un sentimento delicato ed eterno, che si rinnova anno dopo anno.

