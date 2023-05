Sapete dove viveva Kate Middleton prima di sposare il suo principe azzurro William? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulle case che fanno parte della sua vita precedente…

Prima di diventare duchessa, poi principessa e ancora più indietro, prima di sposare il suo amato principe William, Kate Middleton viveva lontano dalla galassia royal. Ma non senza lusso e ricchezza. Lo dimostrano le case in cui ha trascorso la sua esistenza da “comune mortale” fino all’alba delle sue nozze da favola con l’erede al trono inglese… Scopriamole!

Dove viveva Kate Middleton prima di diventare principessa?

Kate Middleton, oggi principessa del Galles, prima di sposare il principe William, primogenito di Carlo e Lady Diana, viveva altrove. Dall’infanzia fino all’età adulta, la splendida nuora del re d’Inghilterra ha trascorso parte della sua esistenza lontano dalla Royal Family, in alcune meravigliose case immerse tra i paesaggi più suggestivi d’oltremanica.

Kate Middleton

Tutte le case di Kate Middleton prima del Royal Wedding

Secondo quanto emerso nel corso degli anni in merito alla biografia e alla vita privata di Kate Middleton, ex duchessa di Cambridge oggi principessa del Galles, avrebbe trascorso parte della sua infanzia a Bucklebury, un delizioso villaggio nella contea del Berkshire.

È in quei luoghi suggestivi e densi di storia che si trova la casa di famiglia dei Middleton, una residenza che sorge nel cuore di una immensa distesa verde nota anche come Bucklebury Manor. Kate Middleton e i suoi fratelli hanno vissuto a Oak Acre, poi ad Amman, in Giordania, all’epoca in cui i genitori, Michael e Carole Middleton, lavoravano per la British Airways.

E sapete dove viveva la Kate Middleton adolescente? Tra Marlborough College e Downe House, dove ha percorso una parte dei suoi studi prima di diventare la donna che il mondo ammira!

Tra le campagne inglesi, la frenetica Londra e l’estero, la moglie del principe William ha vissuto molte vite prima di essere un membro della famiglia reale.

Quando viveva in Scozia per frequentare l’università, a St Andrews, ha conosciuto il suo amato. E dove ha vissuto poco prima del matrimonio? Sappiamo che Kate Middleton, oggi residente nell’esclusivo Adelaide Cottage insieme a marito e figli – residenza nel Windsor Home Park, vicino al Castello di Windsor, nel Berkshire, inizialmente destinata al principe Harry e alla consorte Meghan Markle -, ha trascorso il periodo precedente alle nozze in un lussuoso appartamento a Chelsea.

Kate Middleton Principe William

Si tratta di una location di proprietà dei genitori della principessa, dove la stessa avrebbe vissuto la parentesi immediatamente precedente al fatidico “Sì” in compagnia dell’inseparabile sorella Pippa Middleton.

Riproduzione riservata © 2023 - DG