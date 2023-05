I bambini nati nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo riceveranno un regalo: a cosa ha pensato per loro lo Staffordshire County Council?

Lo Staffordshire County Council, così come avvenuto all’epoca dell’incoronazione della Regina Elisabetta, ha deciso di fare un regalo ai bambini che sono nati o nasceranno nel giorno della celebrazione dedicata a Re Carlo III. Vediamo qual è il dono che riceveranno le famiglie.

Re Carlo III: i bambini nati nel giorno dell’incoronazione riceveranno un regalo

Il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III si avvicina: sabato 6 maggio 2023, avrà ufficialmente inizio il regno del figlio di Elisabetta II. Per questa importante occasione, lo Staffordshire County Council ha deciso di fare un regalo a tutti i bambini che sono nati o nasceranno nel giorno della celebrazione. Il dono, stabilito dall’autorità locale di primo livello della contea britannica situata nelle Midlands Occidentali, è una tazza commemorativa.

I bambini che sono venuti o verranno alla luce il giorno dell’incoronazione riceveranno una tazza simile a quella distribuita in occasione della celebrazione di Elisabetta II, nel lontano 2 giugno 1953. Le famiglie potranno richiedere il dono rivolgendosi direttamente allo Staffordshire County Council dopo la cerimonia.

“L’incoronazione del re Carlo III sarà un evento storico e per i bambini nati quel giorno. Sarà un momento ancora più memorabile, così come per i loro genitori. La gente di tutto lo Staffordshire guarderà l’incoronazione in Tv. Si riunirà con vicini e amici e parteciperà a eventi speciali per celebrare l’occasione“, ha dichiarato il consigliere Simon Tagg.

Incoronazione di Re Carlo III: un momento storico per tutto il mondo

“Sarà un fine settimana davvero memorabile. Una grande opportunità per le comunità di riunirsi e celebrare un momento storico“, ha sottolineato il consigliere dello Staffordshire County Council. L’incoronazione di Re Carlo III andrà in scena presso l’Abbazia di Westminster, alla presenza di 2000 invitati, molti meno rispetto agli 8000 accorsi a Londra per la cerimonia di Elisabetta II. Dai membri della Royal Family ai reali di altre famiglie, passando per esponenti della politica e personaggi famosi: in tanti parteciperanno ad un evento di grande importanza storica, che verrà trasmesso in mondovisione.

Riproduzione riservata © 2023 - DG