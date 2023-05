Buone notizie per i fan di Freddie Mercury: il prossimo settembre si aprirà l’asta della sua collezione privata, contenente 1500 pezzi.

Il prossimo 6 settembre, all’indomani del suo 77esimo compleanno, sarà aperta un’asta della collezione privata di Freddie Mercury. Si tratta di 1500 oggetti, molti dei quali considerati veri e propri cult, come la corona di Sant’Edoardo e il mantello usati per l’esibizione di Good Save the Queen del 1986.

Freddie Mercury: all’asta la sua collezione privata

Mary Austin, la migliore amica di Freddie Mercury, ha deciso di mettere all’asta la collezione privata del cantante. Gli oggetti, per un totale di 1500 pezzi, verranno esposti dal 4 agosto al 5 settembre presso Sotheby’s di Londra, poi si aprirà l’asta intitolata Freddie Mercury: A World of His Own. Per quanti hanno amato il leader dei Queen si tratta di un’occasione unica, visto che questo grande tesoro è composto da veri e propri cimeli.

A distanza di 31 anni dalla morte dell’indimenticabile cantante, i fan avranno la possibilità di mettere le mani su alcuni dei suoi costumi di scena, sulla replica della corona di Sant’Edoardo in pelliccia sintetica, sul testo scritto a mano dallo stesso Mercury di We are the champions e su tanti altri reperti.

La casa d’aste Sotheby’s ha annunciato che tra i 1500 oggetti appartenuti a Freddie ci sono vere e proprie rarità, come i dipinti vittoriani di arte vetraria, opere su carta dei più grandi artisti del 20esimo secolo. Non solo, ci sono anche opere che il leader dei Queen amava collezionare durante i suoi viaggi in Giappone e cose di uso quotidiano.

Freddie Mercury: i pezzi forti dell’asta

L’asta della collezione privata di Freddie Mercury vede la presenza di veri e propri cult. Senza ombra di dubbio, l’oggetto che riceverà più offerte è la corona creata a partire dal gioiello reale di Sant’Edoardo, la stessa che Re Carlo utilizzerà per l’incoronazione del 6 maggio 2023. Non sarà da meno il mantello in velluto rosso, pelliccia sintetica e diamanti artificiali. Sia la corona che il mantello sono stati usati dal cantante durante la chiusura dell’ultimo live dei Queen nel 1986, quando ha interpretato Good Save the Queen.

Gli oggetti appartenuti a Mercury saranno messi all’asta in sei momenti diversi, dedicati ad altrettanti momenti della sua vita, sia professionale che privata. La prima data da segnare in agenda è il 6 settembre, quando verranno battuti i pezzi più significativi della collezione. Il 7 e l’8 settembre saranno presentate altre due aste, dedicate rispettivamente a Mercury On Stage e At Home. Le altre tre aste si svolgeranno online, una sarà inerente i viaggi in Giappone, mentre le altre due saranno intitolate Crazy Little Things.

