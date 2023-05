Pronti per un viaggio nel cuore di Highgrove House? Ecco tutti i segreti della casa di campagna preferita dal sovrano inglese Carlo, dove il tempo sembra essersi fermato…

Sapete che Re Carlo ama una casa in campagna in particolare, e che questa casa custodirebbe un curioso angolo “top secret”? Ora vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere su Highgrove House, la residenza di Sua Maestà che non tutti conoscono (secondo alcuni, teatro di scottanti retroscena mai svelati sulla fine del matrimonio con Lady Diana).

Highgrove House, la casa preferita da Re Carlo e dalla regina consorte Camilla in piena campagna

C’è un luogo a cui Re Carlo è particolarmente legato tra le tante case di campagna dei Windsor, e si tratta di Highgrove House. Si tratta della splendida residenza privata di Sua Maestà e della Regina consorte, situata vicino a Tetbury, nel Gloucestershire, e amatissima dal sovrano fin dal 1980, anno in cui vi mise piede per la prima volta per innamorarsene perdutamente.

Re Carlo d’Inghilterra

La maestosa tenuta è circondata da immensi giardini curati da Carlo III nei minimi dettagli, il tutto a confezionare uno dei luoghi più amati dalla Royal Family nel Regno Unito.

Sbirciando tra le pagine del sito web dedicato alla residenza preferita di Sua Maestà si scoprono alcune curiosità imperdibili.

La casa, originariamente chiamata “High Grove“, è stata costruita tra il 1796 e il 1798 sul sito in cui sorgeva una proprietà ben più antica in stile neoclassico georgiano. L’architetto che ne avrebbe seguito la costruzione, secondo la storia descritta dalla fonte ufficiale dei Windsor, sarebbe Anthony Keck.

La tenuta fu abitata da Maurice Macmillan, figlio di Harold Macmillan (primo ministro britannico tra gli anni ’50 e i primi anni ’60) e poi acquistata proprio da Carlo d’Inghilterra prima di sposare Lady Diana.

I giardini di Highgrove House, gioiello di Re Carlo meta di migliaia di visitatori

Oltre alla spettacolare architettura della casa, Highgrove House conta su un tappeto di giardini e frutteti che si estende a perdita d’occhio regalando una vista mozzafiato a migliaia di visitatori.

Quando Re Carlo la comprò, nel 1980, il suo aspetto non era certo quello di oggi: da allora, infatti, la tenuta e i suoi straordinari giardini hanno subito molte innovazioni fino a diventare un vero e proprio gioiello simbolo della passione di Sua Maestà per la natura.

All’interno della grandiosa proprietà di Carlo III, non mancano fiori coloratissimi, alberi e serre. Sono i famosi “Highgrove Gardens“, che comprendono una variegata galassia di paesaggi, flora e fauna, frutto di un incessante lavoro di cura avviato decenni fa.

Tra gli angoli più suggestivi sicuramente l’incantevole “Kitchen Garden“, che contiene un’incredibile varietà di frutta e colori da lasciare senza fiato…

Nei giardini di Highgrove House spicca anche “The Carpet Garden“, un’area ad alto tasso esotico densa di fiori e profumi paradisiaci. Nel cuore degli immensi spazi verdi della tenuta di Sua Maestà sorge il Lily Pool Garden, una zona con piscina dedicata agli uccelli che affollano i cieli del posto.

La “stanza d’acciaio” a casa di Re Carlo: il segreto svelato su Highgrove House

Se vi state chiedendo quale sia l’angolo “top secret” (e assolutamente off limits) di cui vi abbiamo accennato all’inizio di questo viaggio tra di segreti di Highgrove House, eccovi accontentati: la “stanza d’acciaio”.

Se dall’esterno, infatti, la tenuta può sembrare una “semplice” casa di campagna (sebbene arricchita di ogni comfort e super riservata, con ettari ed ettari di terreni intorno), è all’interno che si celerebbe il cuore della sua particolarità.

La villa, composta da nove camere da letto e sei bagni, secondo il biografo Brian Hoey sarebbe dotata di un’area segreta a cui è interdetto l’accesso se non in caso di emergenza. Si tratterebbe di una camera interamente rivestita di materiali capaci di renderla immune da un eventuale attacco terroristico di varia natura, una sorta di “bunker” pensata per proteggere i sovrani in caso di concreta e gravissima minaccia.

La stanza si troverebbe al primo piano e, riporta Country Living, sarebbe stata “costruita in modo tale che anche se il resto della casa viene distrutto, cadrebbe intatta al piano terra“. Al suo interno vi sarebbero custoditi beni di prima necessità per la sopravvivenza del re e della regina, farmaci e persino provette con i campioni di sangue dei sovrani, un’armeria, speciali trasmettitori radio, depuratori d’aria e bagni chimici.

Un luogo così sicuro, secondo il biografo citato dal magazine, che Re Carlo e la Regina consorte Camilla vi potrebbero sopravvivere per settimane senza troppe rinunce.

