I vecchi gettoni telefonici hanno acquisito un grande valore. Ecco a quanto ammonta e quali sono quelli da non perdere di vista.

Un tempo, molto prima che cellulari e smartphone arrivassero a cambiare il modo di comunicare, per sentire qualcuno quando si era fuori, si usava la cabina telefonica. Questa funzionava con delle schede e, ancor prima, a gettoni. Ebbene, proprio quei gettoni, tanto cari a chi ancora li ricorda e che un tempo si tenevano nel porta monete insieme ai soldi, hanno assunto un valore sempre più grande che potrebbe rendere ricco chi ancora ne conserva qualcuno. Sopratutto se tra i tanti ci sono quelli ritenuti “speciali”.

Quanto valgono oggi i vecchi gettoni

I gettoni, come tanti altri oggetti in disuso e ormai fuori produzione da tempo, sono diventati oggetti da collezione. Per questo motivo, ci sono persone disposte a pagare anche molto pur di entrare in possesso di quelli più rari.

Per fare un esempio, ci sono gettoni con numero di conio come il 6504, il 7412, il 7704, il 7110 o il 7304 che hanno un valore che va dai 50 ai 90 euro e che aumenta in base allo stato di conservazione. A questi si aggiungono quelli con un errore di conio. In questo caso si tratta di gettoni praticamente unici e il cui valore potrebbe essere da considerare inestimabile. Tutto dipende ovviamente dall’interesse del collezionista e dallo stato del gettone. In ogni caso, chi nel tempo he ha conservati diversi, oggi ha un piccolo bottino da far stimare e che potrebbe portare a mettere da parte cifre anche importanti.

Le regole per un gettone da considerarsi valido

Oltre ad avere il numero di conio considerato più raro, un gettone da vendere ad un collezionista dovrà essere come nuovo e quindi privo di macchie, di ammaccature e di graffi.

Ovviamente, anche quelli più usurati possono essere venduti. Ma come per ogni oggetto da collezione, più lo stesso è pari al nuovo e maggior valore acquisisce.

Un dato sicuramente importante e al quale prestare attenzione se si hanno tanti gettoni in soffitta e se si intende venderli.

