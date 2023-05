In tema solitudine ci sono tantissime frasi che possono aiutare a riflettere: ecco una selezione di citazioni da usare a piacimento.

Sul tema della solitudine hanno scritto tutti: scrittori, poeti, filosofi e anche anonimi. D’altronde, si parla di uno stato, sia fisico che mentale, che prima o poi provano tutti. Vi presentiamo una selezione di frasi che aiutano a riflettere e, forse, a temerla un po’ di meno.

Solitudine: le frasi che toccano il cuore

La solitudine fa paura, impossibile negarlo. Eppure, appena la si accetta diventa quasi un’amica. Per alcune persone si tratta di uno stato d’animo che fanno fatica a scrollarsi di dosso, mentre per altre rappresenta una specie di rifugio, quello a cui chiedere aiuto quando nella mente alberga la totale confusione. Per altri, infine, la solitudine è un mostro da tenere lontano, da cui fuggire a tutti i costi, anche cercando la compagnia di persone che non meritano un briciolo di attenzione. Di seguito, una selezione di citazioni famose che aiutano a riflettere:

“Dove sono gli uomini?” riprese poi il piccolo principe. “Si è un po’ soli nel deserto…”. “Si è soli anche fra gli uomini” disse il serpente. (Antoine de Saint-Exupéry)

La solitudine è bella, ma tu hai bisogno di qualcuno a cui dire che la solitudine è bella. (Honoré de Balzac)

Solitudine: dolce assenza di sguardi. (Milan Kundera)

La solitudine può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista. (Bernardo Bertolucci)

Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri. (Cesare Pavese)

Mi sono spesso chiesto se la solitudine esaspera la sensibilità o se si sceglie la solitudine perché si è esasperati dalla sensibilità. (Susanna Tamaro)

Quando si è soli nel corpo e nello spirito si ha bisogno di solitudine, e la solitudine genera altra solitudine. (Francis Scott Fitzgerald)

Mi sento talmente immerso nell’umanità, talmente smarrito in un immenso universo, che non riesco più a commuovermi o a soffrire per la nascita o la morte di una creatura sola. (Albert Einstein)

A volte ho la sensazione di essere solo al mondo. Altre volte ne sono sicuro. (Charles Bukowski)

Il segreto di una buona vecchiaia non è altro che un patto onesto con la solitudine. (Gabriel Garcìa Màrquez)

Nessun uomo è un’isola, completo in sé stesso. (John Donne)

La solitudine o ci fa ritrovare o ci fa perdere noi stessi. (Roberto Gervaso)

Odio coloro che mi tolgono la solitudine senza farmi compagnia. (Friedrich Nietzsche)

La solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi. (José Saramago)

Bisogna essere molto forti per amare la solitudine. (Pier Paolo Pasolini)

Solo chi è autosufficiente può stare solo, la maggior parte delle persone segue la folla e procede per imitazioni. (Bruce Lee)

L’amore consiste in questo: due solitudini che si proteggono, si toccano e si accolgono. (Rainer Maria Rilke)

Aveva la bellezza di cui solo i vinti sono capaci. E la limpidezza delle cose deboli. E la solitudine, perfetta, di ciò che si è perduto. (Alessandro Baricco)

Paradossalmente, la capacità di stare soli è la condizione prima per la capacità d’amare. (Erich Fromm)

Non vi è luogo in cui l’uomo può trovare un rifugio più tranquillo o più sereno che nella sua anima. (Marco Aurelio)

Meglio soli: frasi per non avere più paura

In alcune circostanze, sentirsi soli è normale, ma ci sono alcune frasi che possono comunque aiutare a fare pace con la solitudine. Di seguito, una selezione di aforismi che inducono a importanti riflessioni:

Chi non ama la solitudine non ama neppure la libertà, perché si è liberi unicamente quando si è soli. (Arthur Schopenhauer)

La solitudine è ascoltare il vento e non poterlo raccontare a nessuno. (Jim Morrison)

Non c’è bisogno di essere una stanza per sentirsi infestati dai fantasmi, non c’è bisogno di essere una casa. La mente ha corridoi molto più vasti di uno spazio materiale ed è assai più sicuro un incontro a mezzanotte con un fantasma esterno piuttosto che incontrare disarmati il proprio io in un posto desolato. (Emily Dickinson)

Nella solitudine, il solitario divora se stesso. Nella moltitudine, lo divorano i molti. Ora scegli. (Friedrich Nietzsche)

S’anche ti lascerò per breve tempo, solitudine mia, se mi trascina l’amore, tornerò, stanne pur certa; i sentimenti cedono, tu resti. (Alda Merini)

Siamo sempre, tragicamente soli, come spuma delle onde che si illude di essere sposa del mare e invece non ne è che concubina. (Charles Pierre Baudelaire)

La solitudine è come una lente d’ingrandimento se sei solo e stai bene stai benissimo, se sei solo e stai male stai malissimo. (Giacomo Leopardi)

Non cercare l’impossibile in questo mondo di pazzi, non vi è luogo dove tu possa rifugiarti, ma se trovi qualcuno che ami tienilo stretto perché ricorda: si nasce e si muore soli… tutto il resto è niente. (Jim Morrison)

Solo chi si isola da se stesso e dal prossimo è veramente solo. (Nicola Abbagnano)

La solitudine può portare a forme straordinarie di libertà. (Fabrizio De Andrè)

Un uomo deve possedere un piccolo luogo nascosto dove poter essere se stesso senza riserve. Solo nella solitudine si può conoscere la vera libertà. (Michel de Montaigne)

La solitudine non si può consigliare a tutti, in quanto è necessario essere forti per sopportarla e per agire da soli. (Paul Gauguin)

Nella solitudine le donne non possono vivere e immancabilmente la saccheggiano, non fosse che sforzandosi di costruirvi un giardino. (Marguerite Yourcenar)

Finché sarai fortunato, conterai molti amici: se ci saranno nubi, sarai solo. (Ovidio)

Gli alberi solitari, se crescono, crescono forti. (Winston Chirchill)

Essere coraggiosi nella solitudine, senza testimoni, senza il premio di un consenso, soli davanti a sé stessi, richiede un grande coraggio e una grande forza. (Milan Kundera)

Più mi lasciano sola più splendo. (Alda Merini)

La solitudine è fonte di felicità e di tranquillità dell’animo. (Arthur Schopenhauer)

Sarei forse più sola, senza la mia solitudine. (Emily Dickinson)

