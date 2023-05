Regole matrimonio: cosa devono fare lo sposo e la sposa secondo il galateo delle nozze, che prevede delle regole da seguire per rispettare il bon ton.

Il matrimonio è uno dei momenti più importanti nella vita di una persona. Rappresenta l’unione tra due individui che scelgono di condividere la loro vita insieme. Ma per far sì che questo legame inizi con il piede giusto, è importante che entrambi i partner si impegnino a rispettare determinate regole imposte dal galateo durante le nozze. Le regole del matrimonio possono variare a seconda delle culture e delle tradizioni, ma ci sono alcune linee guida comuni che possono aiutare a garantire la perfetta riuscita della celebrazione e della festa. In questo articolo scopriremo alcune delle regole fondamentali che ogni coppia dovrebbe tenere a mente per organizzare un matrimonio a prova di critiche, almeno per quanto riguarda il bon ton!

Le regole da seguire per un buon matrimonio

Una prima regola, ma fondamentale, non riguarda gli sposi, bensì gli invitati. In Italia, è abolito il bianco, senza discussione! Solo la sposa ha infatti diritto a vestirsi con questa tinta. Gli altri possono optare per qualunque tipo di colore, dal rosa al verde, ma non devono assolutamente avvicinarsi al bianco. E, possibilmente, dovrebbero anche optare per abiti non troppo appariscenti, per non distogliere l’attenzione dagli sposi.

location matrimonio lago sposa

Passiamo dagli invitati agli inviti. Secondo il galateo dovrebbero essere scritti in grigio o in nero e la busta dovrebbe essere personalizzata, con gli indirizzi scritti rigorosamente a mano. Inoltre, nonostante la scelta su chi invitare sia libera, secondo il galateo bisognerebbe invitare come minimo tutte le persone che vi hanno invitati alle proprie nozze, anche qualora non abbiate potuto o voluto parteciparvi.

C’è poi da parlare del bouquet. Non tutti lo sanno, ma il galateo prevede infatti che il mazzo di fiori per la sposa sia scelto personalmente… dallo sposo! Deve essere il futuro marito a ordinarlo e a inviarlo alla casa della sposa nella mattinata delle nozze, come suo ultimo regalo da fidanzato.

Arrivando quindi alla cerimonia, in molti si chiedano come ci si debba regolare per l’ordine. Solitamente infatti si fa entrare prima lo sposo con la madre o con una parente alla sua destra, e poi la sposa. Ma è corretto questo ordine? Secondo quanto previsto dalle regole di un matrimonio, sì. In effetti deve prima entrare lo sposo, poi i paggetti e le damigelle e poi la sposa, con il padre alla destra (sottobraccio). E per quanto riguarda la madre della sposa? Deve raggiungere il luogo della cerimonia con i testimoni prima dell’inizio, per accogliere gli invitati. E dev’essere l’ultima a sedersi prima dell’inizio della celebrazione!

Passando infine al ricevimento, in questa fase di festeggiamenti gli sposi dovrebbero comportarsi in una maniera precisa. Sono tenuti a passare tra i tavoli e a parlare con tutti gli ospiti, cercando di essere di compagnia con tutti e di far sentire tutti a proprio agio.

Galateo sposa: cosa deve fare?

Come abbiamo visto, il galateo prevede quindi una serie di regole che devono essere rispettati da tutti gli attori che partecipano a un matrimonio, in primis dagli sposi. Ci sono però alcune accortezze che spettano soprattutto alla sposa, a partire dal vestiario. Le regole vogliono, ad esempio, che durante la cerimonia, se in chiesa, abbia le spalle coperte, un unico gioiello e un piccolo bouquet da collocare alla sua sinistra. Da evitare, comunque, mettere in mostra eccessivamente la scollatura (da coprire eventualmente con un copri spalle o un velo). Nei mesi invernali, invece, secondo il galateo bisognerebbe evitare… il cappotto!

A proposito di accessori, se la sposa dovesse scegliere di indossare i guanti dovrebbe ricordarsi di toglierli appena inizia la cerimonia. E segnaliamo che, per quanto riguarda i gioielli, non andrebbero indossati gli orecchini.

Veniamo quindi alla condotta da seguire in una giornata così speciale. Abbiamo già visto dell’ingresso nella chiesa, ma come si arriva sul luogo della cerimonia? Il galateo impone l’utilizzo dell’auto, con delle regole precise: bisogna entrare dal lato sinistro e uscire da quello destro, e bisogna scendere elegantemente e aspettare alcuni minuti per le foto. Infine, ricordiamo che durante la festa la sposa ha il dovere di aprire le danze ballando per prima con il papà, e poi con il suo sposo.

Riproduzione riservata © 2023 - DG