Preoccupazione per Wanda Nara: il figlio Valentino, avuto con Maxi Lopez, si sottopone ad un intervento chirurgico.

Wanda Nara ha lasciato tutto quello che stava facendo e ha interrotto il suo viaggio in Thailandia per tornare a Buenos Aires e stare accanto al figlio primogenito, Valentino Lopez, che si è sottoposto ad un’operazione chirurgica. Il 15enne, nato dal matrimonio con Maxi Lopez, è stato operato presso il Sanatorio Otamendi y Miroli, un rinomato centro medico della capitale argentina.

Secondo fonti locali, Valentino si sarebbe sottoposto a un intervento al naso per risolvere alcuni problemi respiratori. Wanda, attraverso i social, ha condiviso alcuni momenti dall’ospedale con i suoi fan, mostrando il suo supporto incondizionato per il figlio.

“Tutto andrà bene”: il messaggio di Wanda Nara al figlio

Prima dell’operazione, Wanda ha dedicato a Valentino parole dolci e di incoraggiamento: “Mio piccolo, tutto andrà bene”. Dopo l’intervento, la mamma orgogliosa ha ringraziato lo staff medico per la professionalità e la dedizione, pubblicando scatti dall’ospedale che hanno commosso i fan.

Maxi Lopez

Una volta ricevuta la buona notizia del successo dell’operazione, Wanda si è mostrata insieme agli altri figli: Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. La famiglia, unita e serena, ha condiviso una cena in casa, festeggiando la rapida ripresa di Valentino.

L’intervento del figlio Valentino capita in un momento delicato per Wanda, già alle prese con la questione del divorzio da Mauro Icardi.

La scelta di Wanda: famiglia al primo posto

La decisione di Wanda di sospendere un importante viaggio per stare accanto al figlio dimostra ancora una volta quanto la famiglia sia al centro della sua vita.

Infatti, nonostante gli impegni professionali e le responsabilità, la 37enne ha dato priorità al benessere dei suoi figli.

Tuttavia, il padre di Valentino, Maxi Lopez, non ha rilasciato alcuna dichiarazione su quanto successo e non si sa se fosse presente in ospedale.