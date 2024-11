Maria De Filippi è stata avvistata a Roma in compagnia del figlio, ma non erano soli. Con loro anche una persona speciale!

Maria De Filippi, regina indiscussa della televisione italiana, è stata fotografata durante una serata speciale a Roma. L’evento, documentato dal settimanale Chi, la ritrae in compagnia del figlio Gabriele Costanzo.

Ma mamma e figlio non erano soli. Infatti, insieme a loro c’era anche la fidata collaboratrice Raffaella Mennoia. Il gruppo, immortalato all’ingresso di un ristorante, ha vissuto un momento di svago nella Capitale.

Un momento in famiglia: Maria De Filippi con il figlio Gabriele

Gabriele Costanzo, 32 anni, è il figlio adottivo di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Oggi responsabile di Witty TV, Gabriele è una figura centrale nella vita della madre. In un’intervista, Maria aveva descritto la crescita del figlio come una “straziante soddisfazione“, a dimostrazione dell’orgoglio e dell’emozione che prova nel vederlo diventare grande.

Maria De Filippi

Durante la serata, i paparazzi hanno colto momenti di complicità e tenerezza tra madre e figlio, regalando al pubblico un lato più umano e privato della conduttrice, che generalmente si mantiene a debita distanza dai paparazzi.

La conduttrice, tuttavia, rimane lontana dalla scena mondana ed è da sempre molto riservata.

Raffaella Mennoia: più di una collaboratrice, una di famiglia

Al tavolo con Maria e Gabriele, non poteva mancare Raffaella Mennoia, braccio destro della conduttrice e mente creativa dietro programmi di successo come Uomini e Donne e Temptation Island.

La presenza della Mennoia in una serata di svago è la prova del legame profondo che c’è tra i tre.

Per la serata fuori dallo schermo, Maria De Filippi si è presentata in un look semplice e comodo: una tuta porpora e scarpe da tennis. Questa scelta rispecchia la sua personalità, lontana dalle apparenze patinate, e ben si sposa con l’atmosfera rilassata della serata.