Ecco tante idee per fare delle bellissime partecipazioni fai da te e come realizzarle in modo semplice e veloce.

Le partecipazioni fai da te sono una delle tendenze degli ultimi anni. C’è chi le sceglie per fare un po’ di economia e chi per dare un tocco più personale all’invito più importante di sempre. In ogni caso rappresentano qualcosa di speciale che tutti desiderano fare per bene. Scopriamo quindi come realizzare delle partecipazioni matrimonio fai da te in modo semplice.

Partecipazioni di nozze fai da te: come realizzarle

Il primo punto da cui partire per realizzare degli inviti matrimonio fai te è senza alcun dubbio l’idea. In genere una mossa che funziona è quella di scegliere un tema o un motivo che sia in grado di raccontare la coppia.

busta fiori

In questo modo basterà un disegno o una forma per far capire agli invitati da chi arrivano i biglietti matrimonio fai da te ancor prima di aprirli. Per iniziare al meglio è bene scrivere la lista delle persone invitate in modo da sapere quanto materiale acquistare. Fatto ciò si passerà all’acquisto di cartoncini, forbici (ne esistono per dare forme diverse) colori e adesivi particolari.

A questo punto è il momento di dare libero sfogo alla fantasia, disegnando a mano libera se si è in grado di farlo o affidandosi a prestampati da incollare sui cartoncini. Ovviamente si può anche ricorrere al pc, scegliendo immagini divertenti, trovando il font più adatto e valutando insieme i colori da inserire. Ancor meglio se in linea con i fiori e con quelli che saranno poi presenti il grande giorno. Un modo sicuramente divertente per realizzare un invito di matrimonio fai da te che funzioni e che sia in linea con un matrimonio perfetto.

Idee partecipazioni fai da te: come fare quando non si sa da dove iniziare

Per fortuna, sul web ci sono diversi spunti per partecipazioni fai da te e modelli per realizzarne di davvero originali. Esistono anche delle guide su partecipazioni fai da te da stampare dopo averle realizzate interamente al computer. E, per i più creativi non mancano spunti per originali creazioni in 3D. Infine, se si ha proprio voglia di stupire tutti, esistono anche guide per inviti di tipo musicale.

Ciò che conta davvero è trovare qualcosa che diverta la coppia e che renda questo momento prezioso ancor più speciale. Per il resto, l’amore con cui si farà il tutto arriverà sicuramente agli ospiti.