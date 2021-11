I pappagalli parlanti sono da sempre molto ricercati per la particolarità di saper ripetere quanto sentono. Scopriamo quali sono i più noti e quanto costano.

Chi non ha mai nutrito delle curiosità sui pappagalli parlanti? Dal perché ripetono ogni cosa al loro carattere spesso noto per essere davvero particolare, questi volatili riscuotono da sempre un certo interesse. Scopriamo quindi tutto quel che c’è da sapere su di loro, passando dagli esemplari (o razze) più noti fino ad arrivare ai prezzi.

Pappagalli che parlano: quali sono i più noti

Quando si parla di pappagallo parlante, si intende quel volatile in grado di ripetere tutto quel che sente.

pappagallo

Caratteristica che dipende dal tipo di esemplare ma anche dal tipo di educazione ricevuta. Motivo per cui spesso si tratta di animali che costano anche parecchio.

Detto ciò, iniziamo a conoscere quelli che solitamente sembrano più propensi a chiacchierare.

Tra i più noti ci sono:

– Il calopsite. Vive solo 20 anni ed è il più economico tra i pappagalli parlanti.

– Il cenerino. Pappagallo parlante che può vivere fino a 60 anni e che tende ad affezionarsi molto a chi lo alleva.

– L’ara. La sua vita arriva ai 70 anni ed è molto allegro.

– Il cacatua. Molto apprezzato esteticamente arriva a vivere anche 80 anni ma si annoia facilmente e richiede quindi molte attenzioni.

– L’amazzone. La cui aspettativa di vita va anche fino agli 80 anni e che oltre ad affezionarsi a chi lo cresce ne è anche molto geloso.

– Il conuro. Molto bravo ad imitare la voce umana è anche affettuoso e allegro.

Pappagalli parlanti: i prezzi e come variano tra loro

Per i pappagalli parlanti le razze sono importanti anche al fine di determinarne il prezzo. Questo, però, tende a variare anche in base ad altri fattori.

Tra i pappagalli parlanti il prezzo più alto è infatti quello relativo al tipo di educazione ricevuto. Se il pappagallo è già stato educato a parlare e se ciò è avvenuto in libertà e non in gabbia, i costi tendono ad essere più elevati.

In media, quindi, un pappagallo che sa parlare può costare dai 700 ai 1000 euro circa e anche di più.