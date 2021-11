La tiktoker Eliza Lemos racconta la storia del cagnolino che ha trovato per strada e aiutato a riprendersi.

Questa storia ci viene raccontata da Eliza Lemos, una ragazza molto altruista a cui piace pubblicare video su Tik Tok. Proprio tra i suoi post troviamo alcuni video di un cagnolino che lei stessa ha trovato per strada e voleva adottare. Il cucciolo, di cui non sappiamo il nome, era in pessime condizioni: era tutto sporco e non smetteva di piangere.

La giovane ha deciso di prenderlo con sé e di portarlo a casa, dove ha cominciato a pulirlo per bene. Gli ha fatto il bagnetto, lo ha asciugato, spazzolato e gli ha tagliato persino le unghiette. Insomma, un trattamento completo di cui il cagnolino è stato felicissimo: qualcuno si era finalmente preso cura di lui.

Pensando che si trattasse di un cane abbandonato, l’intenzione di Elisa era quello di adottarlo. Tuttavia, ha scoperto che il cagnolino appartiene ad una famiglia che abita nelle vicinanze, che è solita lasciarlo giocare molto in giardino. Peccato però che lo trascurino e non si occupino di lui come si deve.

I video di Eliza hanno ricevuto migliaia di likes e commenti di sostegno per il suo bellissimo gesto. Qui potete vedere uno dei suoi video su Tik Tok: