Il pelosetto era andato incontro alla macchina per farsi vedere e la donna, commossa, l’ha salvato: non smetteva di darle baci.

Questa storia vi commuoverà in quanto andrà a toccare le corde più profonde del vostro cuore.

La vicenda si è svolta su una strada di campagna della Romania: una donna era di passaggio col suo camioncino quando, tutto ad un tratto, ha notato qualcosa che si avvicinava in lontananza.

Era un cagnolino palesemente in cerca di aiuto: per questo motivo, questa donna di buon cuore ha accostato il mezzo ed è scesa per offrire soccorso al pelosetto in difficoltà. In un primo momento, il cagnolino era terrorizzato e spaventato: probabilmente non aveva a che fare con l’affetto da diverso tempo, per questo tremava e ringhiava.

Non appena però capì che la ragazza non era ostile ma che era lì per aiutarlo, la sua espressione è subito cambiata: il piccolo ha iniziato ad avvicinarsi a lei scodinzolando e, non appena l’ha preso con sè per salvarlo, non ha smesso di darle bacini per dimostrare la sua immensa gratitudine.

Il video della scena è stato reso noto dal profilo Instagram di una ONG chiamata Georgiana Neagu (ve lo mostriamo qui) e ha fatto il giro del web per la sua immensa dolcezza. Siamo davvero contenti di sentire storie di questo tipo con un piacevole e lieto fine!