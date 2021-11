Imparare a realizzare dei giochi per cane fai da te è un buon modo per intrattenere il proprio amico a quattro zampe usando prodotti già disponibili.

Quando si ha un amico peloso, la voglia di intrattenerlo e di faro divertire è sempre tanta. E un buon modo per farlo è sicuramente quello di giocare con lui e di fornirgli dei giochi adatti allo scopo. Se si ha un po’ di manualità e voglia di fare si può optare per il costruire dei giochi per cani in modo da non spendere troppi soldi e far uso di oggetti o materiali che altrimenti andrebbero buttati. Ciò che conta, ovviamente, è assicurarsi di creare giochi per cani che siano sicuri per l’animale.

Giochi per cani fai da te facili da realizzare

Se si ha poco tempo o si desidera iniziare con qualcosa di semplice è bene sapere che ci sono diversi giochi per cani fai da te perfetti per iniziare.

La prima cosa da tenere in considerazione prima di iniziare è ovviamente la stazza del cane che andrà considerata insieme alla sua età.

Un gioco per cani fai da te piuttosto semplice da realizzare è quello di avvolgere una bottiglietta di plastica nella stoffa realizzando una sorta di caramella ben chiusa. Un gioco che il cane amerà mordicchiare per sentire il suono che produce. Allo stesso modo si possono foderare delle palle o creare degli ossi di stoffa.

Giochi fai da te per divertirsi insieme al proprio cane

Se si ha voglia di giocare insieme al proprio amico a quattro zampe si può optare per dei giochi olfattivi per cane fai da te. Uno di questi è quello di prendere dei bicchieri di plastica e capovolgerli nascondendo al loro interno uno dei suoi croccantini preferiti. A questo punto si dovrà invitare il peloso a capire sotto quale bicchiere si nasconde il suo premio. Questa particolare attività rientra anche tra i giochi interattivi per cane fai da te, aumentando la complicità e lo spirito di collaborazione.

Se si dispone di uno spazio sicuro si può anche creare un percorso da far fare al proprio cane o da attraversare insieme ottenendo così uno dei giochi intelligenti per cane fai da te più amato da tutti.

Cosa che in base al tipo di difficoltà rientrerà anche tra i giochi mentali per cane fa da te aiutando il peloso a divertirsi e a tenere al contempo impegnata la mente.

Le idee tra cui scegliere sono davvero tante. Ciò che conta è solo il pensare sempre a creare giochi sicuri e al contempo divertenti.