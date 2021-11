La cantante ha deciso di allargare la famiglia con una new entry a quattro zampe: gli scatti social della dolce Lea conquistano il web.

Elettra Lamborghini è uno dei personaggi pubblici più noti e discussi negli ultimi tempi: la sua esuberate personalità, unita a qualche scatto “particolare” qua e là, l’hanno portata a finire, spesso e volentieri, sulla bocca di tutti.

L’ultima news che la riguarda però è incredibilmente positiva e dolce: lei e suo marito Afrojack hanno reso noto, tramite uno scatto sui Instagram, che la loro famiglia si è felicemente allargata. In casa Lamborghini, infatti, è giunta la piccola Lea, una bionda cucciola di levriero. Vi mostriamo qui gli scatti:

“La nostra piccola Lea, finalmente sei arrivata” queste le parole che la ragazza ha speso per la nuova pelosetta di casa, non mancando di riservarle coccole e abbracci, motivo per cui siamo sicuri che Eletta sarà una mamma del tutto amorevole!

Siamo curiosi di vedere la piccola Lea crescere giorno dopo giorno, sicuri che la cantante ci renderà partecipi di tutti i momenti di vita quotidiana trascorsi insieme!

Contenti di questo nuovo arrivo?