Papalina: cosa significa la parola misteriosa pronunciata da tanti artisti sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022.

Ha rotto il ghiaccio nel corso della prima serata Michele Bravi, pronunciando questa misteriosa parola sul palco dell’Ariston. Il riferimento è ovviamente a ‘Papalina’, un termine che ha lasciato spaesato lo stesso Amadeus. Ma cosa significa e perché molti artisti hanno scelto di lasciarsi andare a questa parola prima o dopo le proprie esibizioni? Scopriamolo insieme.

Origine: dalla parola che indica il cappello del Papa

Quando si usa: per indicare il copricapo o per una particolare regola del FantaSanremo

Lingua: italiano.

Diffusione: Italia

Cosa significa Papalina, la parola cult di Sanremo 2022

Per svelare il mistero relativo alla parola ‘Papalina’, che chiaramente identifica il cappello che porta il Papa, bisogna avere chiaro cosa sia il FantaSanremo. Nato nel 2020 ma diventato quest’anno un fenomeno collettivo di grandissime dimensioni, con oltre 500mila iscrizioni, il FantaSanremo è il fantagame ufficiale collegato al Festival di Sanremo. Un simpatico gioco che ha coinvolto il mondo dei social, quello degli appassionati della kermesse e anche molti cantanti.

Donatella Rettore

In tal senso, la ‘papalina’ pronunciata dagli artisti in gara non fa riferimento al copricapo indossato dal Papa o da alcuni religiosi durante alcuni momenti sacri. Si tratta invece di un semplice omaggio ai gestori di un locale, il Bar Corva da Papalina di Sant’Elpidio, che avrebbe ispirato i creatori del fenomeno FantaSanremo.

Quanto vale la parola Papalina al FantaSanremo

L’importanza del termine ‘Papalina’ all’interno dell’ambito fantasanremese è chiarita dal regolamento ufficiale del fantagame, pubblicato già da diverse settimane dagli organizzatori. Pronunciare la parola misteriosa sul palco dell’Ariston, prima, durante o dopo la propria esibizione, porta a un bonus di ben 50 punti, uno dei più alti tra quelli verosimilmente conquistabili (basta dare un’occhiata alla lista di bonus e malus per poter comprendere come i bonus più ‘pesanti’ rispetto a ‘Papalina’ siano francamente irrealizzabili).

Per questo motivo nelle prime due serate sono stati in molti a lasciarsi andare a questa espressione, da Michele Bravi a Sangiovanni, Aka 7even, Ditonellapiaga e Donatella Rettore, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni e addirittura la veterana Iva Zanicchi. Perché il FantaSanremo non ha età ed è destinato a rimanere uno dei fenomeni di culto di questo Sanremo, forse il segreto per il vero grande successo della terza edizione firmata Amadeus.

Riproduzione riservata © 2022 - DG