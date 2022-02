Vi incuriosisce sapere qual è il percorso che porta a diventare direttore d’orchestra? Ecco quali studi sono necessari.

Volete sapere come diventare direttore d’orchestra? Oltre ad avere un’ottima attitudine e un vero e proprio talento musicale, chi aspira a diventare direttore d’orchestra può seguire percorsi di studio strutturati proprio per acquisire le capacità tecniche necessarie a svolgere questa professione. Vediamo com’è strutturato il percorso di studio che si può seguire.

Quali sono i requisiti necessari?

Prima di avviarsi verso un percorso di studi volto ad apprendere le conoscenze tecniche che servono per la direzione di un’orchestra, è necessario avere già una solida base. Per poter accedere è necessario, infatti, superare un esame di ammissione nel quale bisogna dimostrare conoscenze sulla composizione e gli strumenti. Basti pensare che i direttori d’orchestra a volte sono anche compositori, come Enrico Melozzi.

Direttore d’orchestra

Al percorso di studi poi si dovrà unire tanta pratica, non si tratta, quindi, di un percorso semplice, ma di anni fatti di studio e passione in cui imparare e affinare le tecniche e lavorare sulla gestualità. Vediamo qual è il percorso formativo nello specifico.

Come funzionano gli studi per la direzione d’orchestra

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha riconosciuto i corsi di triennio come equipollenti al titolo universitario di laurea triennale. Nello specifico questi corsi portando a conseguire il Diploma Accademico di Primo livello rilasciato da un’istituzione di Alta formazione artistica e musicale. In particolare a questi corsi si accede con un diploma di scuola secondaria superiore, si segue un corso di tre anni che prevede di maturare 180 crediti e completando il corso si può accedere sia ai concorsi pubblici che ai corsi del secondo ciclo.

Il Diploma Accademico di Secondo Livello nelle discipline musicali prevede un corso biennale che consente una formazione avanzata. Per accedervi è necessario avere un diploma accademico di primo livello e il corso è strutturato in due anni, durante i quali si maturano 120 crediti per il completamento. Il secondo ciclo è equipollente ad una laurea magistrale.

