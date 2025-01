Paolo Bonolis ha voltato pagina dopo la separazione da Sonia Bruganelli? Il conduttore televisivo svela come stanno le cose.

Era il giugno del 2023 quando Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la loro separazione. Da quel momento molto si è detto e molto si è speculato, ma solamente adesso, con un’intervista al Corriere della Sera, il conduttore televisivo ha rivelato qual è la sua attuale situazione sentimentale. È riuscito a voltare pagina dopo la separazione? Dopo i rumors e le segnalazioni, è lo stesso Bonolis a rivelare come stanno le cose.

Paolo Bonolis: il presunto flirt

Mentre dell’ex moglie sappiamo che è impegnata con il ballerino Angelo Madonia, Paolo si è mostrato, fino a oggi, molto riservato riguardo alla sua situazione personale.

Nelle ultime settimane, però, Bonolis è stato al centro di rumors per alcune foto che lo ritraevano in compagnia di una misteriosa donna bionda e, in precedenza, accanto a Titty, ex tentatrice di Temptation Island. Tuttavia, il conduttore ha chiarito che queste immagini non significano nulla di più di semplici incontri occasionali.

Paolo Bonolis

Quando il giornalista gli ha chiesto se, dopo la separazione, avesse trovato l’amore, Bonolis ha risposto con la consueta ironia: “Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza in arrivo a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia!“.

Paolo Bonolis sul rapporto con Sonia Bruganelli

Nonostante la fine del matrimonio, Bonolis ha parlato del rapporto sereno che mantiene con Sonia Bruganelli, con cui ha condiviso vent’anni di vita e tre figli.

“C’è un equilibrio, un’armonia genitoriale che è fondamentale” ha detto. Paolo ha inoltre ammesso che la separazione è stata una decisione della Bruganelli, che ha accettato pur soffrendo: “L’ho subita, condividendola. Non puoi pretendere che una persona sia ciò che non è più“.

“Per me non è stato facile, ma giusto” ha concluso il conduttore.